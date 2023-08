Drama! RW Profiles trennt sich von Flightsim.to, große Kritik!

RW Profiles ist ein Entwickler von Freeware GSX-Profilen für den Microsoft Flight Simulator. GSX steht für Ground Services X und ist ein Add-on, das es dem Benutzer ermöglicht, Bodendienste wie das Be- und Entladen von Passagieren und Fracht, das Betanken und Reinigen des Flugzeugs und vieles mehr zu simulieren.

Flightsim.to ist eine Plattform, auf der Entwickler Freeware-Add-ons für das Spiel hochladen und teilen können. Diese Add-ons können neue Flugzeuge, Landschaften, Lackierungen und andere Modifikationen umfassen. Ursprünglich wurde nur Freeware Add-ons für den Microsoft Flight Simulator (MSFS) angeboten hat, inzwischen fährt man aber mehrgleisig, mit einem eigenen Shop und eine Premium Option für die User.

Die Kontroverse um Flightsim.to geht schon länger, drehte sich ursprünglich um zwei Hauptprobleme: ein umstrittenes Update der Nutzungsbedingungen (TOS) und eine neue Richtlinie zur Löschung von Inhalten. Das TOS-Update wurde von Entwicklern als einseitig und nicht respektvoll gegenüber den Rechten der Ersteller wahrgenommen und führte zu Unzufriedenheit. Die Details des Updates werden nicht erwähnt, aber es scheint, dass es Unmut unter den Entwicklern verursacht hat. Die neue Richtlinie zur Löschung von Inhalten erhielt ebenfalls eine gemischte Reaktion von Entwicklern, und die Kontroverse scheint mit Fragen des Urheberrechts und des Eigentums zusammenzuhängen. Einige Freeware-Entwickler haben sich entschieden, ihre Inhalte von Flightsim.to zurückzuziehen, und es kann angenommen werden, dass die Kontroverse um das TOS-Update und die Richtlinie zur Löschung von Inhalten eine Rolle bei ihrer Entscheidung gespielt hat.

Inzwischen sind aber Monate vergangen und man dachte, dass die Lage sich beruhigt hätte. In der Zeit hat Flightsim.to ein ‘Premium’ Programm für seine Benutzer eingeführt (kurz: Mit Abo keine Werbeschaltungen und schnellerer Download).

RW Profiles hat jetzt angekündigt, dass sie sich von Flightsim.to trennen werden:

“Ab dem 1. September 2023 werden wir als RW Profiles alle unsere Arbeiten von Flightsim.to entfernen. Wir haben die Entwicklung der Website in den letzten Monaten genau beobachtet. Wir sind zutiefst traurig darüber, dass sich diese Website von einer Website, die wir früher liebten, gerne nutzten und auf die wir etwas hochluden, zu einer Website entwickelt hat, die völlig von ihren Benutzern und Erstellern abgekoppelt ist. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, alle unsere über 100 (!) GSX-Profile und Texturverbesserungen zu entfernen.

Wir haben das AGB-Drama übersehen und weitergemacht, als wäre nie etwas passiert. Danach führte die Website Flightsim.to Premium ein und bewarb es als eine Möglichkeit, den Menschen, die die Website zu dem machen, was sie ist, den Erstellern, etwas zurückzugeben. Dies sollte uns in Form eines Creators-Programms zur Verfügung gestellt werden, das zusammen mit dem Flightsim.to Premium-Launch bereits im Februar angekündigt wurde. Das Creator’s Program sollte im März/April dieses Jahres starten. Wir sind jetzt im August und haben immer noch kein Creator-Programm. Ohne öffentlich zu begründen, warum dies noch nicht geschehen ist, gaben sie privat per E-Mail zu, dass sie immer noch daran arbeiten, ohne weitere Erklärungen zu den Verzögerungen, nachdem wir sie mit ihrer vorherigen Aussage konfrontiert hatten. Allerdings ermöglichen sie den Nutzern weiterhin, für Flightsim.to Premium zu bezahlen und mit den Kreationen unserer Community Geld zu verdienen. Ohne dieses kostenpflichtige Abonnement ist die Website unserer Meinung nach immer unbrauchbarer geworden, da wir mit der schieren Menge an Anzeigen, die wir heutzutage erhalten, nicht mehr leben können. Wir möchten nicht, dass Nutzer sich durch gefühlte 15 Anzeigen klicken müssen, bevor sie einen unserer – oder einen anderen – Mod(s) herunterladen können. Meistens handelt es sich dabei um Anzeigen, die nicht im Geringsten mit der Luftfahrt zu tun haben, und einige sollen angeblich auch NSFW-Inhalte bewerben. Wir haben auch darüber hinausgeschaut und unsere Arbeit weiterhin über Flightsim.to bereitgestellt. Doch mit den jüngsten Änderungen an der Kategorie „GSX-Profil“ und der Ersetzung jedes einzelnen Miniaturbilds durch ein generisches, und das alles, ohne die Ersteller darüber zu informieren, hat Flightsim.to bewiesen, dass ihnen unsere Meinung einfach egal ist. Wir schätzen eine Website nicht, die davon lebt, dass Menschen wie wir, die Ersteller, das Erscheinungsbild unserer Produkte ohne unsere Zustimmung (und/oder ohne uns überhaupt zu benachrichtigen) verändern. Auch wenn diese Änderung mittlerweile rückgängig gemacht wurde, sind wir der Meinung, dass die Entscheidungen von Flightsim.to völlig aus den Fugen geraten sind, dass wir jegliches Vertrauen in die Plattform verloren haben und dass wir mit der Richtung, in die sich die Website bewegt, nicht einverstanden sind.

In Zukunft werden wir eine benutzerfreundliche Möglichkeit finden, unsere Profile an die breite Masse zu verbreiten. Vorerst haben wir einen RW Profiles Discord erstellt. Aufgrund der jüngsten Änderungen an Flightsim.to und dem Abbruch der Verbindung zu ihnen haben wir alle unsere Profile auf diesen Discord hochgeladen. Wir haben einen Forenkanal erstellt, in dem Benutzer einfach nach der ICAO suchen und das gesuchte Profil herunterladen können – genau wie Flightsim.to, bevor sie die Suchmaschine komplett geändert haben.

Treten Sie dem Discord hier bei: https://discord.gg/VKdsa7dVJ8“

Was meint Ihr dazu?