City-Update IV: Gratis Köln/Bonn von iniBuilds

Das heute erschienene City-Update 04 beinhaltet diverse Updates für Regionen in der Niederlande, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Schweiz und zu guter Letzt: Deutschland – und das sogar mit einer großen Überraschung. Das Update steht ab sofort jedem MSFS Nutzer im Marketplace zum Download bereit.

Städte über Städte

Am Mittwoch ist das City-Update Numero 4 erschienen, das so einige Überraschungen enthält. Unter anderem ist der Airport Köln/Bonn von iniBuilds in der kostenlosen Erweiterung zu finden. Der Schwerpunkt liegt, wie der Name schon sagt, auf Städte. In dieser Veröffentlichung sind Rotterdam (Niederlande), Genf (Schweiz), Gent (Belgien) und Luxemburg City (Luxemburg) aufbereitet worden. Außerdem wurden der Rhein und die Mosel so bearbeitet, dass die Ufer authentischer dargestellt werden.

Klein aber fein

Weitere Regionen und kleinere Details sind die Vosges Berge und die Annemasse – beides im Frankreich. Neben Rotterdam gibt, wurde in der Niederlande noch die Windmühlen von Kinderdijk nachgebaut. Einige Erweiterungen, die in dem City-Update mit enthalten sind, wurden von dritten Entwicklerstudios erstellt, so wie zum Beispiel der Flughafen Köln/Bonn von iniBuilds.

Köln/Bonn für umme

Die größte Errungenschaft für die deutsche Community ist natürlich der Flughafen von Köln/Bonn, der von iniBuilds nachgebaut wurde. Ganz so gute Konkurrenz macht iniBuilds im Vergleich zu Aerosoft’s EDDK Szenerie leider nicht. Schnell sind einige Fehler in der Szenerie zu finden, wie z.B. blaue Taxiway-Lichter auf der Startbahn. Pluspunkt für die Freeware Nachbildung: sie ist aktueller als die Konkurrenz, dafür etwas weniger performant. Für die meisten Aerosoft EDDK Nutzer heißt es also: weiterhin Aerosoft. Aber hey, für alle, die Aerosoft’s Nachbau nicht gekauft haben, heißt es jetzt: Köln/Bonn sieht for Free besser aus als zuvor.

Das Update ist ab sofort kostenlos im Marketplace zum Download bereitgestellt. Die anderen drei Updates sind dort ebenfalls zu finden.