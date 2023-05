Laminar veröffentlicht Short Term Roadmap für X-Plane 12.05, 12.06 und 12.07

Die Entwickler von X-Plane haben kürzlich eine Short-Term-Roadmap veröffentlicht, in der die kommenden Updates für Versionen 12.05, 12.06 und 12.07 vorgestellt werden. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die neuen Funktionen und Verbesserungen, die in jedem dieser Updates enthalten sein werden.

X-Plane 12.05

Version 12.05 konzentriert sich auf die Implementierung eines vollständig angepassten MCDU/Autopilot-Systems und Flugsteuerungssysteme im Airbus A330, was ein völlig neues Flugerlebnis ermöglicht. Austin verfeinert auch weiterhin das Flugmodell von X-Plane, um es der Realität besser anzupassen, indem er Feedback von Piloten und Ingenieuren berücksichtigt. Außerdem wurden kritische ATC-Fehler behoben, um die Stabilität des Systems zu verbessern und Abstürze bei der AI-Produktion von außerhalb des Bereichs liegenden Werten zu vermeiden.

X-Plane 12.06

Die Version 12.06 von X-Plane enthält eine Reihe von Verbesserungen, darunter eine bessere Nutzung des VRAMs, verbesserte Clouds, einschließlich der Einführung von Cirrus-Clouds, und OpenXR-Integration zur leichteren Nutzung des X-Plane-VR-Ökosystems für Dritte. Durch eine neue VRAM-Struktur und andere Verbesserungen soll die Leistung insgesamt verbessert und unscharfe Texturen reduziert werden. Zudem gibt es eine visuelle Verbesserung der Wolken, insbesondere durch das Beheben von Zebra-Streifen und Verformungen. Das Flugzeugträger-Erlebnis wird durch die Einführung von statischen Flugzeugen, Kränen und einem animierten SH-60 Seahawk verbessert. Außerdem wird die OpenXR-Unterstützung für eine größere Anzahl von VR-Headsets zugänglicher.

X-Plane 12.07

Das X-Plane-Entwicklerteam arbeitet derzeit an der Festlegung von Details für Version 12.07 und Prioritätsprojekten danach. Zu den wahrscheinlichsten Verbesserungen gehören eine Anpassung der Beleuchtung, die Verbesserung der realistischen Darstellung von Wasser, Sky/Exposure-Rekalibrierung, Bloom-Lichteffekte, Networking, Bugfixes und eine verbesserte Simulation von Turbinenmotoren.

Außerdem sollen die zylinderkopftemperaturen verbessert und die Avionics und Objekte restrukturiert werden, um Workflow-Verbesserungen für Flugzeug-Autoren zu erzielen. Es wird auch an Verbesserungen der Atmosphärenstreuung gearbeitet, um die Realitätsnähe der Lichtumgebung innerhalb von X-Plane zu erhöhen.

Mehr Details erfahrt ihr im Originalartikel.