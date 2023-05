Kein Ende der Neuerungen in Sicht: FBW jetzt mit eigenen VNAV System

Gerade gestern bekammen wir das A32Nx Lights Upgrade, jetzt wird frisch von FlyByWire Simulations: eine eigene VNAV Lösung verkündet.

“Unsere maßgeschneiderte Implementierung von VNAV Version 1 ist jetzt in unserer Entwicklungsversion enthalten! Die Piloten haben nun in allen Flugphasen eine vertikale Führung in gemanagten Modi, zusammen mit entsprechenden visuellen Anzeigen auf dem ND und verschiedenen verfügbaren Vorhersagen in der MCDU. Wir haben auch eine Lebensqualitätspause bei T/D hinzugefügt.

Obwohl wir noch weitere Funktionen für VNAV haben, gebührt ein großer Dank für die teamübergreifenden Bemühungen, diese endlich aus der Testphase herauszubringen.

Die vertikale Navigation für RNP-Anflüge ist noch in der Entwicklung. Die vollständige Funktionalität und Dokumentation finden Sie hier: https://docs.flybywiresim.com/vnav/“