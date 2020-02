Just Flight released Super Hornet

Just Flight und DC Designs haben ihre Version der F/A-18 Super Hornet/Growler veröffentlicht. Der Multirole Fighter kann jetzt in mehreren Sims in der Version E, F & G geflogen werden.

Für rund 34 Euro gibt es die Super Hornet jetzt bei Just Flight bzw. in Kürze im Simmarket. Dabei sollen möglichst viele potenzielle Kunden angesprochen werden, da das Flugzeug-Addon von FSX bis P3D4 in allen Simulatoren an den Start geht . Interessierte Piloten erwarten drei Modelle in neun Bemalungen: Zum einen die Superhornet als F/A-18E und F/A-18F (Zweisitzer) und die Growler als F/A-18G. Letztere ist eine auf Electronic Warfare ausgerichtete Weiterentwicklung der F/A-18F. Alle weitere Infos, Systembeschreibungen und Features findet ihr auf der Produktseite bei Just Flight.