Xtreme Prototypes: Learjet 25 bekommt ein großes Update

Xtreme Prototypes sind bekannt für ihre beeindruckende Umsetzung des Learjet 25. Jetzt haben die Designer ein großes Upgrade angekündigt, das den Business-Jet im FSX und P3D4 auf die Version 3.0 bringen soll.

Würden wir alle Features, die das kommende Upgrade des Learjet 25 von Xtreme Prototypes mit sich bringt hier aufzählen, müssten wir euch mit Sicherheit 15 Minuten Lesezeit abverlangen. Daher hier eine kurze Version: Der Business-Jet mit den Flugeigenschaften eines Kampfjets, wurde von den Entwicklern noch einmal umfassend überarbeitet. Neue Sounds, ein neues 3-D Model, die Integrierung von 3rd-Party-Addons bei der Avionik (Flight1/RealityXP/REX) sind nur wenige der Verbesserungen, die der Learjet bekommen wird. Bei den Liveries bieten die Entwickler jetzt einen großen Katalog an Bemalungen: 23 Varianten, die auf echten und fiktiven Modellen basieren. Das Cockpit gibt es ebenfalls in verschiedenen Version; in einer klassischen Version der Siebziger und in einer Retrofit-Version.

Die volle Ankündigung samt Features könnt ihr hier nachlesen.

Was euch das Upgrade kosten wird? Das ist leider noch nicht bekannt. Käufer der ersten Version können allerdings einen Rabatt erwarten.