ATSimulations: Kleines Update für den größten Doppeldecker

ATSimulations/Sibwings haben ein Update für die Antonov An-2 “Colt” released. Der größte Doppeldecker der Welt geht damit auf Version 1.2. Das Update betrifft dabei das Außenmodell. Die An-2 kann jetzt auch in einer Agrar-Version und einer Wasser-Version mit Schwimmern geflogen werden. Bei der Agrar-Version versprechen die Entwickler eine realisitsche Gewichstveränderung beim Sprühen. Die Wasser-Version kommt in einer Bemalung des polnischen Grenzschutzes. Wer das Addon auf die Version 1.2 bringen will, muss den Installer noch eimal neu herunterladen und das Addon installieren.