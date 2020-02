Just Flight: 747 Classic soll auch in X-Plane kommen

Just Flight hat auf Facebook angekündigt, dass die 747 Classic auch in X-Plane kommen sollen. Gleichzeitig haben die Entwickler neue P3D-Screenshots des Jumbos veröffentlicht. Ein Blick aufs Overhead und das Flight-Engineer-Panel gibt es dabei zu sehen. Wie schon in den vergangenen Previews verraten die Entwickler dabei aber noch kein Release-Datum. Laut Just Flight befinde mich momentan noch an der Programmierung und der Systemsimulation.