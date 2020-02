PMDG: NGXu Base Pack Update und -600/-700 Expansion released!

Nach der Verzögerung von letzter Woche, hat PMDG in dieser Woche sein Wort gehalten. Am gestrigen Mittwochabend wurde zuerst das nötige Update für das Base Pack der 737 NGXu released. In den ersten Minuten des frühen Donnerstags kam dann die 737-600/-700 Expansion hinterher.

Darin enthalten sind natürlich alle aktuellen Versionen: Ohne Winglets, mit Blended Winglets und Split Scimitar Winglets. Die BBJ (Boeing Business Jet) Modelle sind nicht enthalten, diese sollen in einem eigenen Pack folgen. Den kompletten Changelog gibt es im PMDG Forum.

Das Expansion Pack, gibt es für günstige $24,99 im PMDG Store! Dabei handelt es sich scheinbar direkt um ein kurzfristiges Angebot, denn darunter erscheint, durchgestrichen, ein Preis von $34,99. Selbst dieser Preis ist für das Expansion Pack und seinen Inhalt durchaus günstig. Da konnte man eigentlich einen höheren Preis erwarten. Nachtrag: Den reduzierten Preis gibt es den kompletten Monat Februar über, als “Danke an die Community”, so Robert S. Randazzo im Forum.