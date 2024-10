X-Codr Designs die Zweite: KSEZ – Sedona und Sedona Red Rocks

von Bert Groner

Der erste Teil dieses Artikels haben wir hier veröffentlicht – KLICK

Sedona ist einen 10.000 Einwohner-Stadt in der nördlichen Mitte des US-Bundesstaates Arizona am südlichen Rand des Colorado-Plateaus. Flagstaff befindet sich nur rund 40 Kilometer nördlich.

Die Stadt, die den Spitznamen “Beverly Hills on the Rocks” trägt, liegt in einem trockenen Gebiet, die nur von kleinen Fluss Oak Creek ein wenig bewässert wird. Die Temperaturen sind polarisierend: Im Dezember bis Februar liegen bei durchschnittlich 15 Grad am Tag mit Nachtfrösten, in der restlichen Zeit lassen sich Tageshöchstwerte zwischen 28 und 35 Grad Celsius messen. Regen fällt so gut wie nie.

Bekannt geworden ist Sedona durch zwei Besonderheiten: Erstens die umgebenden rostroten Berg unter anderem im Slide Rock State Park im Norden und zweitens wegen des auf einem Hochplateau, der Airport Mesa, auf rund 1.460 Metern Höhe liegenden Airports. Der verfügt über die Asphaltbahn 3/21 mit 1.595 mal 30 Metern, die beidseitig mit REIL und PAPI ausgestattet wurde. Für die 3 wurde ein RNAV-Anflugverfahren veröffentlicht, für die 21 ein RNAV-Abflugverfahren, der um die roten Berge im Südosten herumführt.

Vor allem die Berge sorgen für regen (Wander-)Tourismus – es sollen jährlich zwei bis drei Millionen sein. Vom Airport aus werden Rundflüge zu den “Red Rocks” angeboten. Und Rundfahrten von den “Pink Jeeps Tours” mit rosa Jeeps.

Mit dem Add On Sedona Red Rocks stellt X-Codr Designs die roten Berge erheblich detaillierter dar. Für den MSFS ist es daher ein sinnvoller Kauf. Im MSFS 2024 soll das Gebiet “out of the Box” optimiert dargestellt werden. Abwarten…

Simulation

Die Land- und Luftseite des Airport wurde einschließlich des Inneren des kleinen Terminals sehr detailliert mit vielen Details umgesetzt. Die umliegenden Red Rocks sind wahre Hingucker, die auf jeden Fall in aller Ruhe erkundet werden sollten.

Zwischenfazit

Gegend und Airport sind sehenswert. Mit dem Kauf wird – regionales Interesse vorausgesetzt – nichts falsch gemacht!

Verfügbarkeit

Airport: https://orbxdirect.com/product/xcodr-ksez-msfs

Red Rocks: https://www.x-codrdesigns.com/msfs-sedona-red-rocks

Informationen:

Stadt:

https://www.sedonaaz.gov

https://de.wikipedia.org/wiki/Sedona

https://en.wikipedia.org/wiki/Sedona,_Arizona

Airport

https://sedonaairport.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Sedona_Airport

https://airnav.com/airport/ksez

Flugnavigationskarten

https://www.airnav.com/airport/ksez

Fazit X-Codr Designs

Bis auf Denver bietet X-codr Designs (winzig) kleine Airfields in den USA an, die mit Ausnahme von Sedona wohl nur eingefleischte Fan dieser „Gattung“ interessieren werden. Denver hingegen ist eine ernstzunehmender „Mega-Airport“, der virtuelle Airbus- und Boeing-Piloten immer wieder einmal zu Flügen in den Osten der Rocky Mountains anregen sollten. Wir dürfen auf weitere Angebote des Labels gespannt sein.

