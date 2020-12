Jetzt mit X-Plane 11 Moncton in Kanada besuchen

Stairport Sceneries und Aerosoft haben den Greater Moncton Romeo LeBlanc International Airport (ICAO: CYQM) für X-Plane 11 umgesetzt.

Der Flughafen liegt im Nordosten von Kanada in der Provinz New Brunswick. Bei Fliegern ist der Ort eher bekannt durch den Moncton Area Control Centre, der bei Nordatlantiküberflügen gerufen wird. Der Greater Moncton Airport ist ein Regionalflughafen und besitzt zwei Start- und Landebahnen – die Rwy 06/24 mit 3048m Länge und die Rwy 11/29 mit 2438m Länge. Ausserdem sind hier noch das Moncton Flight College, der RCMP Air Service und die New Brunswick Air Ambulance ansässig.

Die Szenerie bietet hochauflösende PBR Texturen, verschiedene Jahreszeiten Effekte und ein angepasstes Orthophoto.

Kaufen kann man das Produkt bei simMarket für knappe 18 Euro und die Downloadgrösse beträgt stolze 2 GB.

Features: