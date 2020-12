Carenado und der Microsoft Flugsimulator 2020

Carenado berichtet auf Facebook, dass mit dem letzten FS2020-Update, das gestern veröffentlicht wurde, es keine Abstürze mit den Fliegern mehr gibt, wenn man einige 3D Objekte bedient. Die Updates für die CT182, M20R und die PA44 soll nächste Woche veröffentlicht werden.

[…] Sorry about all of these update issues, but it is not our fault. […]