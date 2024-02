INIBUILDS veröffentlicht ZAYED INTERNATIONAL OMAA für MSFS

INIBUILDS, der zurzeit aktivste MSFS Player auf allen Fronten hat zum Abschluss der Woche den internationalen Flughafen Abu Dhabi ‘ZAYED INTERNATIONAL’ (OMAA) herausgebracht.

Das ZAYED INTERNATIONAL OMAA-Add-On bietet eine präzise Nachbildung des Flughafens mit hochauflösenden Texturen und realistischen Gebäuden. Die Entwickler von INIBUILDS haben großen Wert auf die Genauigkeit gelegt und zahlreiche Details berücksichtigt, um ein möglichst realistisches Flugerlebnis zu gewährleisten.

Der Zayed International Airport, ist der Hauptflughafen von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er ist einer der größten Flughäfen der Region und ein wichtiges Drehkreuz für internationale Flüge. Der Flughafen verfügt über drei Terminals und bietet eine Vielzahl von Einrichtungen und Services für Passagiere. Er ist gut an das Straßennetz angebunden und bietet verschiedene Transportmöglichkeiten. Der OMAA-Flughafen spielt eine wichtige Rolle für den Tourismus und die Wirtschaft in der Region.

Flugsimulationsbegeisterte können mit diesem Add-On nicht nur den Flughafen erkunden, sondern auch die umliegende Landschaft, einschließlich der beeindruckenden Skyline von Abu Dhabi. Die verbesserte Beleuchtung und die realistischen Bodentexturen sorgen für eine noch immersivere Erfahrung.

Zusätzlich zum visuellen Aspekt bietet das ZAYED INTERNATIONAL OMAA-Add-On auch verbesserte Flughafenfunktionen. Dazu gehören animierte Jetways, Bodenfahrzeuge und dynamisches Fluggastboarding. Die Simulationsenthusiasten können somit das Gefühl haben, sich tatsächlich auf einem belebten Flughafen zu befinden.

Komplementiert wird OMAA durch die kürzlich zur Verfügung gestellte kostenlosen ABU DHABI YAS ISLAND Szenerie, die einen wichtigen Bereich der Stadt mit vielen (meist kommerziellen) Sehenswürdigkeiten detailgetreu nachbildet.

Für weitere Informationen und zum Kauf besuchen Sie bitte die simMarket-Webseite unter: INIBUILDS ZAYED INTERNATIONAL OMAA MSFS.