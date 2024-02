MS Dev Update 8.Feb: Neue Avionik-Systeme und Multirotor-Hubschrauber-Unterstützung mit SU15

Der Entwickler Asobo Studio (ok, es war eher die zuständige MS Marketing Abteilung) hat in einem Blog-Update neue Informationen zum Microsoft Flight Simulator bekannt gegeben. Natürlich darf dabei die beliebteste Formulierung aller neuzeitlichen FS Entwickler nicht fehlen: ‘hard at work‘ ! Demnach befindet sich der Public Beta Test für Simulator Update 15 kurz bevor. Mit dem Update werden unter anderem Performance- und Stabilitätsverbesserungen erwartet.

Mit dem Update werden laut Ankündigung unter anderem Verbesserungen bei der Speicheroptimierung und Performance vorgenommen. Außerdem enthält es die neue Implementierung der Garmin G3X-Avionik durch den Entwicklungspartner Working Title. Zusätzlich wird der Support für Mehrrotor-Hubschrauber hinzugefügt.

Pünktlich zum chinesischen Neujahrsfest am 10. Februar präsentiert das Community-Team zudem ein Video mit Feuerwerkdarstellungen über verschiedenen asiatischen Städten wie Peking, Hongkong und Shanghai.