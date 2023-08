INDIEN im MSFS

In letzter Zeit sind einige Szenerien indischer Airports herausgekommen, die bei uns etwas unterbelichtet blieben, bzw. in der Masse der vielen Neuigkeiten unerwähnt blieben.

Ich möchte heute euren Blick auf vier dieser Add-ons richten, die von indischen Entwicklern in letzter Zeit herausgebracht wurden.

VEBD-BAGDOGRA INTERNATIONAL AIRPORT MSFS

Bagdogra International Airport ist ein Flughafen in Indien, der in der Nähe der Stadt Siliguri im Bundesstaat Westbengalen liegt. Das DesignIndia-Team hat eine sehr realistische Version dieses Flughafens für den Microsoft Flight Simulator (MSFS) erstellt.

Das Produkt bietet eine sehr realistische Darstellung des Flughafens Bagdogra International Airport, einschließlich der Landebahn, der Rollwege, der Terminalgebäude und anderer Einrichtungen. Es gibt auch dynamische Beleuchtung, animierte Objekte und statische Flugzeuge.

VIJAYAWADA INTERNATIONAL AIRPORT MSFS

Der Flughafen Vijayawada VOBZ st ein internationaler Flughafen, der die Stadt Vijay, Andhra Pradesh, Indien, bedient. Der Flughafen liegt in Gannavaram, wo der National Highway 16 verläuft, der Chennai mit Kalkutta verbindet. Die indische Regierung hat dem Flughafen am 3. Mai 2017 den internationalen Status verliehen. Der Flughafen ist international mit den Ländern des Nahen Ostens, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und Kuwait, verbunden.

Ein Erstlingswerk von VELOCITY STUDIOS kann mit einigen Features für sich werben:

PBR-Material bei allen Modellen.

Das neueste Bauszenario wird modelliert.

Dynamische Nachtbeleuchtung.

Realistische und sehr detaillierte Vorfeld-Bodenmarkierungen.

Implementierte realistische Navigationshilfen (ILS, VOR, ATIS)

Die Frequenz der Flugverkehrsdienste wurde gemäß den aktuellen Karten implementiert.

CASCADIA- COCHIN INTL. AIRPORT VOCI MSFS

Die VOCI Szenerie für MSFS von Cascadia Approach ist eine Nachbildung des Cochin International Airport. Mit handgefertigten Terminals, Hangars und detailreichem Bodenszenario bietet diese Szenerie ein realistisches Flugerlebnis. Obwohl GSX-Jetways derzeit nicht unterstützt werden, ist die Integration für die nächste Aktualisierung geplant.

VABB MUMBAI AIRPORT MSFS

Und last but not least von MSK Produktions:

Mumbai, die Hauptstadt des Bundesstaates Maharashtra, ist die bevölkerungsreichste Stadt Indiens. Die Stadt liegt auf einer Insel mit einem tiefen Naturhafen und ist die Handelshauptstadt des Landes.

Der Flughafen Mumbai (IATA: BOM, ICAO: VABB), auch bekannt als Chattrapathi Shivaji International Airport, ist eines der wichtigsten internationalen Tore nach Indien. Der Flughafen Mumbai ist ein Drehkreuz für Air India und Vistara, Go First und IndiGo. Es ist auch eine Schwerpunktstadt für IndiGo, SpiceJet, GoAir, TruJet, Air India Express, FedEx Express, Jet Airways, Air Asia, Star Air und Blue Dart Aviation. Der Flughafen Mumbai liegt in Andheri, 8 km nördlich der Innenstadt von Mumbai.

Es gibt noch viele andere Szenerien indischer Flughäfen und -plätze, ein guter Überblick gibt es hier auf SIMMARKET sowie auch hier auf Flightsim.to.