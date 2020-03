Ich mach wir die Welt, wie Sie wir mir gefällt

Predrag Drobac, bekannt für zahlreiche Flugzeug Repaints, hat bei Facebook sein neustes Werk vorgestellt. Mit Sky Architect kann man sich mit Slidern die farbliche Zusammensetzung der FSX und P3D Himmelstexturen individuell anpassen. Das sowohl für Einzeltage, als auch für den 10 Tageszyklus. Also wer schon immer einen grünen, blauen, roten oder gelben Himmel wollte kann sich hier austoben. Natürlich und dafür ist das Tool in erster Linie gedacht, kann man sich hier seinen Wunsch- Himmel zusammenstellen, wenn man z.B. mit den Ergebnissen ala Rex und co. nicht zufrieden ist. Preislich sind aktuell 15€ angesetzt, wobei ein Release Date noch nicht bekannt ist.