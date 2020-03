Windsock Simulations – Ibiza für X-Plane 11 fast fertig

“Wir sind fleißig am testen” – so lautet die Nachricht im “final shots” Beitrag bei Facebook von Windsock Simulations. Ein release ist “very very soon” zu erwarten. Neben dem Airport ist das Ortho für die Insel dabei sowie eine Cityscape Umsetzung. Windsock Simulations entwickelt die Szenerie zusammen mit Aerosoft und Simwings. Sobald die Szenerie veröffentlicht wurde erfahrt ihr es hier.