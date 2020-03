Fliegen mit virtuellem und realen Traffic.

Die Entwickler des Microsoft Flight Simulators bei Asobo-Studios zeigen ihrem neuesten Video die Multiplayer-Funktion des kommenden Sims. Mit Sebastian Wloch spricht diesmal der Asobo-Chef selbst in die Kamera und beschreibt dabei die MP-Funktionen: Neben dem klassischen Fliegen mit Freunden soll es auch eine Funktion geben, die den realen Traffic im Simulator darstellen und durch KI ergänzen kann. In anderen Worten: Echter Traffic wird datenbasiert in den Simulator übertragen – und sollte der echte Traffic gerade keine Daten liefern, übernimmt der Simulator. Wie das in der Praxis funktioniert und welcher Traffic dann auch wirklich im Simulator sichtbar ist, erfahrt ihr im Video: