Horizon Simulations veröffentlicht neue Kompatibilitätsmodifikation für den LVFR A318

Horizon Simulations gab heute auf ihren Discord Server ihre neueste Modifikation bekannt: den LVFR A318 FBW-Kompatibilitätsmod. Die Modifikation, die unter dem Titel “Horizon Simulations Airbus A318ceo – for LVFR A318” verfügbar ist, bietet den Spielern eine verbesserte Erfahrung mit dem beliebten LVFR A318-Flugzeug.

Die aktualisierte Modifikation bietet eine Vielzahl von Verbesserungen, um die Genauigkeit und das Flugverhalten des A318ceo zu optimieren. Horizon Simulations hat hart daran gearbeitet, die ursprünglichen Merkmale des A318ceo gemäß den ursprünglichen Absichten von LVFR genau widerzuspiegeln. Dazu gehören eine überarbeitete Geschwindigkeitstabelle, angepasste LNAV/VNAV-Einstellungen, eine verbesserte Treibstoffvorhersage und aktualisierte OPT- und MAX-Berechnungen.

Um den LVFR A318 FBW-Kompatibilitätsmod zu installieren, müssen die Spieler sicherstellen, dass sie eine echte Kopie des LVFR A318 besitzen und auf dem neuesten Stand halten. Vor der Installation sollten vorherige Versionen der Modifikation aus dem Community-Ordner entfernt werden. Anschließend kann die aktualisierte Version heruntergeladen und in den Community-Ordner extrahiert werden. Zusätzlich wird empfohlen, FlyByWire Simbridge aus dem FlyByWire oder Headwind Installer zu installieren.

Der LVFR A318 FBW-Kompatibilitätsmod von Horizon Simulations bietet zahlreiche Funktionen, darunter ein EFB (Electronic Flight Bag), wählbare Radiohöhenansagen, GSX Boarding & Deboarding, GSX-Tankbefüllung, neu ausbalancierte Schwerpunktlage basierend auf Airbus-Dokumentationen und vieles mehr. Die Modifikation arbeitet unabhängig von FlyByWire A32NX, erfordert jedoch die Installation von FlyByWire Simbridge über den FBW Installer.

Ein bekanntes Problem der Modifikation ist, dass die LVFR-Kabine nur von außen sichtbar ist und nicht in internen Ansichten. Dies liegt an der Struktur der LVFR-Modelle, bei denen Cockpit und Kabine als eine Einheit betrachtet werden. Horizon Simulations weist darauf hin, dass sie derzeit keine Lösung dafür haben und hoffen, dass LVFR in Zukunft möglicherweise die Möglichkeit schafft, die Kabine auch intern sichtbar zu machen.

Modifikation und GSX-Profile stehen hier zum Download bereit.