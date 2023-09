Aktuelle Verbesserungen und Fixes für Aerosoft’s A330 im MSFS

Aerosoft hat kürzlich ein umfangreiches Entwicklungsupdate für ihren A330 im Microsoft Flight Simulator (MSFS) veröffentlicht. Diese Aktualisierung bringt eine Reihe von Verbesserungen und Fixes für verschiedene Aspekte des Flugzeugs mit sich, um das Flugerlebnis noch realistischer und ansprechender zu gestalten.

Ein Schwerpunkt lag auf den Systemen und Instrumenten des Flugzeugs. Das ECAM-System (Electronic Centralized Aircraft Monitoring) wurde umfangreiche Verbesserungen erfahren, um sowohl die Logik als auch die Anzeige zu optimieren. Probleme wie die Logik für den Hochdruck und die Ventile des Triebwerks auf der “Bleed”-Seite wurden behoben. Darüber hinaus wurde ein kritisches Update für die APU-Anzeige auf der AC-Elektroseite durchgeführt, um genaue Messwerte bei ausgeschalteter APU zu gewährleisten.

Die Flight Management Systeme (MCDU und FMS) wurden ebenfalls aktualisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Systemstabilität lag. Ein Problem, das dazu führte, dass die MCDU einfriert, wenn ein doppelter Wegpunkt in den Flugplan eingegeben wurde, wurde behoben. Darüber hinaus wurden Probleme mit den LOC B/C- und RADNAV-Auswahlen während der Anflüge behoben, um die Navigationsgenauigkeit zu verbessern.

Auch die Autobrake-Auswahllogik wurde verbessert, um realistischere Landeszenarien zu ermöglichen. Die Funktionalität der Ground Power Unit (GPU) wurde ebenfalls aktualisiert, insbesondere hinsichtlich ihrer Auswahl auf dem Overhead-Panel (OVHD).

Im Cockpit wurden verschiedene Verbesserungen vorgenommen. Zum Beispiel wurde der Motorstartwählerknopf korrekt auf externe Hardware abgebildet. Die Hauptmotorschalter haben jetzt auch synchronisierte Animationen, um den tatsächlichen Motorenstatus in allen Startzuständen genau widerzuspiegeln.

Verschiedene Anzeigefehler auf den ECAM-Seiten und dem Navigation Display (ND) wurden korrigiert. Dazu gehören Zeichenfehler bei den PSI- und Kraftstoffanzeigen sowie die falsche Anzeige von Flughäfen und Landebahnen auf dem ND.

Das Audio-Subsystem wurde überarbeitet, um Umgebungsgeräusche realistischer zu gestalten. Zum Beispiel ändert sich der Regen-Sound jetzt individuell und verbessert dadurch die Immersion während des Fluges. Probleme im Zusammenhang mit dem Regengeräusch, das von außen im Cockpit zu hören war, wurden behoben.

Verbesserungen in Bezug auf Bodenoperationen umfassen die Korrektur der Animation des Lenkrads für realistischeres Ground Handling. Das Problem des rutschenden Vorderrads wurde ebenfalls behoben, was ein authentischeres Rollen am Boden ermöglicht.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Stabilität des Systems gelegt, insbesondere in Bezug auf WebAssembly und MCDU-bezogene Abstürze. Maßnahmen wurden ergriffen, um sicherzustellen, dass diese Komponenten reibungslos funktionieren und somit zu einem zuverlässigeren Flugsimulationserlebnis beitragen.

Die zukünftige Entwicklung konzentriert sich vor allem auf die Einführung weiterer Autopilot-Funktionalitäten. Das Entwicklungsteam legt weiterhin großen Wert auf das Feedback von echten Piloten, um den Aerosoft A330 so authentisch und angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie mit dem echten A330-300 zu tun haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf unter a330[at]aerosoft[dot]com!