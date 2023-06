Headwind und PMP gehen zusammen und stoppen A321 Entwicklung zu Gunsten der A330er Projekte

Beide A330er Freeware Schmieden geben eine engere Zusammenarbeit bekannt. Headwind entwickelt die A330neo, Project Mega Pack die A330ce, beide basierend auf das FlyByWire framework. Opfer des ganzen ist das A321 Projekt, dessen Entwickler arbeitet künftig an der A330ceo mit.

Hier die deutsche Übersetzung, der sehr euphorischen Ankündigung auf Discord:

“Bereite dich auf den Start vor, denn wir haben aufregende Neuigkeiten, die dein Flugsimulator-Erlebnis auf neue Höhen bringen werden! Es ist die Zusammenarbeit, die du nicht erwartet hast, aber der du nicht widerstehen kannst: Headwind Simulations und Project Mega Pack (PMP) schließen sich zusammen, um dem A330ceo eine bedeutende Überholung zu geben! Du weißt bereits, wie sehr wir unseren A330neo lieben, und wir wissen, wie sehr du den A330ceo von PMP schätzt.

Das hat uns zum Nachdenken gebracht: Warum bringen wir den A330ceo nicht unter den Headwind-Flügel? Wir verpassen ihm nicht nur ein Upgrade, sondern integrieren ihn in unser Lineup und kombinieren unsere Expertise, um ihn noch beeindruckender zu machen. Im Rahmen dieses aufregenden neuen Abenteuers konzentrieren wir uns auf die gesamte A330-Serie. Das bedeutet, dass wir unsere Pläne für den A321neo mit QBit Simulations abbrechen, um unsere Energie und Fähigkeiten vollständig der A330-Familie zu widmen. Aber keine Sorge, QBit geht nirgendwohin! Er begleitet uns auf dieser A330ceo-Reise und trägt einige herausragende Motorverbesserungen bei, die dein Flugsimulator-Erlebnis auf neue Höhen bringen werden.

Wir planen einige ernsthafte Upgrades. Sowohl der A330ceo als auch der A330neo werden ein Cockpit-Makeover erhalten, das gleichzeitig gestartet wird. Darüber hinaus wird der A330ceo eine brandneue Rumpf- und Flügelgestaltung haben. In dieser aufregenden Zusammenarbeit wird PMP ihre Flugzeugentwicklung in Headwind integrieren. Sie werden jedoch weiterhin hochwertige Bemalungspakete auf ihrer Website (https://www.projectmegapack.com/) und auf ihrem Discord-Server (https://discord.gg/kAAfYpjsbF) anbieten, damit du das Beste aus beiden Welten genießen kannst. Diese Partnerschaft mit PMP und QBit ist ein bedeutender Schritt nach vorne für uns, und wir sind begeistert darüber, was dies für die gesamte Flugsimulator-Community bedeutet.

Also schnall dich an für ein verbessertes A330-Serien-Erlebnis, das deine virtuellen Himmel noch immersiver und angenehmer machen wird! Wir freuen uns, dich auf dieser Reise dabei zu haben. Deine Leidenschaft treibt uns an, zu innovieren und zu verbessern. Bleib dran für weitere Updates und mach dich bereit für ein aufgerüstetes A330-Serien-Erlebnis!”

Schauen wir mal….