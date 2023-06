Die Woche bei SIMMARKET: X-Plane

Was gibt es in letzter Zeit für neue Add-Ons für X-Plane? Hier eine Liste, die einiges an USA Szenerien bietet wie auch in Kolumbien und Saudi Arabien. Darüber hinaus gibt es jetzt auch eine Wetterengine für den XP2, aus der bekannten Active Sky Reihe, viel Spass:

KPHL – PHILADELPHIA INTL – XP12/11 von STARSIM

Der Philadelphia International Airport (IATA: PHL, ICAO: KPHL) liegt 7 Meilen (11 km) südwestlich der Innenstadt von Philadelphia und ist der wichtigste Flughafen für den Großraum Philadelphia. Mit seinen vier Start- und Landebahnen und sieben Terminals ist PHL einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Vereinigten Staaten und fertigt jedes Jahr Millionen von Passagieren ab. Im Jahr 2019 fertigte PHL über 33 Millionen Passagiere ab und war damit der 20. verkehrsreichste Flughafen des Landes.

€27,37

ACTIVE SKY XP 12 X-PLANE 12 von HIFI TECH

Der nächste Teil der Active Sky Serie, Active Sky XP 12, bringt eine umfassende Integration mit der neuen X-Plane 12 Plattform und seinem neuen Wettersystem.

ASXP12 ist kein “Ersatz” für das interne Wettersystem von XP12, sondern eine Erweiterung, die ein verbessertes Wettererlebnis bietet, von der Planung, dem Zugriff auf Wetterdaten und deren Interaktion, der Wettersteuerung, der automatischen Wettermodussteuerung, den Lufteffekten bis hin zur erweiterten Darstellung und vielem mehr.

€47,59

SKEJ BARRANCABERMEJA YARIGUÍES XP 11/12 von COLOMBIA VIRTUAL DESIGN

WILLKOMMEN IN KOLUMBIEN

Der Flughafen Barrancabermeja, offiziell bekannt als Flughafen Yariguíes – YBCB, ist ein Flughafen in der Stadt Barrancabermeja, im Departement Santander, Kolumbien. Er ist der Hauptflughafen in der Region und liegt etwa 7 Kilometer südöstlich des Stadtzentrums.

€5,95

OERK RIYADH KING KHALID XP11/12 von AZRIM

Azrsim’s Riyadh King Khalid Airport Szenerie ist die ultimative Ergänzung für Ihren X-Plane Simulator und bietet ein unvergleichliches Maß an Realismus und Immersion. Egal, ob Sie ein Gelegenheitssimulator oder ein professioneller Pilot sind, diese Payware-Szenerie wird Sie in das Herz von Saudi-Arabien versetzen und es Ihnen ermöglichen, eines der wichtigsten Luftfahrt-Drehkreuze der Region wie nie zuvor zu erkunden.

€23,80

X-PLANE 12 HANDBOOK – PART 3 – ADD-ONS von DAVE BRITZIUS

In diesem Buch behandle ich speziell das Thema Add-ons und Plug-ins für X-Plane 12 – die meisten Seiten sind einer Auswahl von Add-ons gewidmet, die gut mit X-Plane 12 funktionieren. Es gibt viele Add-ons, die behaupten, mit X-Plane 12 kompatibel zu sein, die aber meiner bescheidenen Meinung nach nicht gut funktionieren.

€11.90

NIGHTXP POLAND XP11/12 von TABURET

NightXP Version 3 Polen. Entwickelt, um mit der neuesten Version von Xplane zu arbeiten; fügen Sie native Glühbirnen, um xplane Lichter System ohne die Verwendung von Skripten oder Manipulationen mit Standard-Konfigurationsdateien zu erhellen. Es ist sehr Frame-Raten freundlich; Arbeit mit allen Versionen von Xplane. Die Glühbirnen sind nur bei Nacht sichtbar und verschwinden am Tag.

€15,46

KJAX – JACKSONVILLE INTL AIRPORT XP12/11 von FSDESIGNS

Der Jacksonville International Airport ist ein ziviler und militärischer Flughafen, der als wichtigstes Tor zum Nordosten Floridas dient und einer der verkehrsreichsten des Bundesstaates ist. Der Flughafen wurde Mitte der 1960er Jahre gebaut, um Imeson Field als Jacksonvilles Hauptflughafen zu ersetzen. Der Flughafen wird von großen US-Fluggesellschaften wie Delta, American Airlines, Southwest, Frontier usw. mit Zielen in den gesamten Vereinigten Staaten angeflogen.

€19,03