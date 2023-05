Headwind ‘krempelt um’ und eröffnet ein Screenshot Wettbewerb

Headwind Simulations, die ja für die Entwicklung des Freeware Airbus A330-900 sind gaben bekannt, das sie ihr Entwicklungs und Distributionsverfahren etwas verändern, dazu gibt es eine Bilder Wettbewerb, hier der Text:

“Heute gibt es ein paar große Updates für Sie! Als Erstes werden wir unseren Entwicklungsprozess umkrempeln. Die Entwicklungs- und Experimentierversionen gehen in den Hintergrund, aber wir haben eine neue Vorabversion für euch. Sie wird euch regelmäßig Einblicke in unsere Arbeit geben, und wir sind gespannt auf eure Meinung.

Machen Sie sich bereit, unseren ersten Alpha-Build zu testen, der jetzt im Installationsprogramm verfügbar ist! Sie erhalten einen ersten Blick auf die vnav-Funktion für unser A330neo-Flugzeug. Denken Sie daran, dass wir noch ganz am Anfang stehen, und danken Sie uns für Ihre Geduld, während wir an den Feinheiten arbeiten.

Außerdem haben wir direkte Links zum SimBrief in die Beschreibungen der verschiedenen Builds integriert. Denkt daran, dass das vnav-Feature eine neue SimBrief-Flugzeugzelle haben wird, an der wir noch am Feintuning arbeiten.

Aber warte, es gibt noch mehr! Ab heute starten wir einen neuen Screenshot-Wettbewerb. Machen Sie Ihre besten Bilder von unserer neuen Headwind Simulations-Lackierung und gewinnen Sie einen $25-Gutschein für einen Flight Sim Shop Ihrer Wahl. Der Wettbewerbskanal ist ab sofort für Beiträge geöffnet. Alle Details findet ihr in den gepinnten Regeln im Contest Channel (Contest).”

Das ganze wurde auf deren Discord gepostet!