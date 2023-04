HCG Digital Arts stellt seine eigene Spartan 7W Executive für Microsoft Flight Simulator vor

Der virtuelle Himmel des Microsoft Flight Simulator wird bald ein weiteres luxuriöses Oldtimer-Flugzeug beherbergen, da HCG Digital Arts seine Fortschritte bei der Entwicklung der Spartan 7W Executive bekannt gibt. Diese Ankündigung kommt etwas mehr als eine Woche nachdem iniBuilds seine eigene Version des kultigen Flugzeugs angekündigt hat.

HCG Digital Arts ist kein Unbekannter in der MSFS-Entwicklung, denn sie haben bereits die ebenfalls sehr alte Hughes H-1 Racer veröffentlicht. In einem kürzlich veröffentlichten Entwicklungs-Update gab HCG Einblicke in den Entwicklungsprozess der Spartan 7W Executive und verriet, dass das Außenmodell fast fertig ist und nur noch kleinere Details hinzugefügt werden müssen. Das Innenmodell macht ebenfalls gute Fortschritte, muss aber noch weiter modelliert und verfeinert werden. Das Flugmodell ist größtenteils fertig, wobei noch Anpassungen und Feinabstimmungen erforderlich sind.

Zusätzlich zu den detaillierten Außen- und Innenmodellen plant HCG Digital Arts, ein individuelles Wwise-Soundpaket für die Spartan 7W Executive einzubauen, ein Bereich, den der Entwickler als Schwachpunkt einräumt, den er aber unbedingt verbessern möchte. HCG Digital Arts legt großen Wert darauf, den Nutzern das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Auf dem YouTube-Kanal Flight Level, der von unserer Freundin Laurie Doering betrieben wird, wurden vor kurzem Bilder von der Spartan 7W Executive von HCG Digital Arts gezeigt, die einen Einblick in die Entwicklung des Flugzeugs geben.

Die kultige Spartan 7W Executive ist ein luxuriöses Flugzeug mit einer geschichtsträchtigen Geschichte, das erstmals in den 1930er Jahren flog. Die von der Spartan Aircraft Company hergestellte Maschine war für eine wohlhabende Kundschaft bestimmt, die sich den ultimativen fliegenden Luxus wünschte. Die 7W war für ihre Zeit ein beeindruckendes technisches Meisterwerk mit einer Ganzmetallkonstruktion, einem einziehbaren Fahrwerk und einer Reisegeschwindigkeit von etwa 215 mph, angetrieben von einem 450 PS starken Pratt & Whitney R-985 Wasp Junior-Motor.

Die außergewöhnliche Leistung und das elegante Design des Flugzeugs machten es zu einem Favoriten unter Berühmtheiten, Unternehmern und sogar Königen. Berühmte Besitzer der Spartan 7W Executive waren unter anderem der Ölmagnat J. Paul Getty, der Luftfahrtpionier Howard Hughes und König Ghazi von Irak. Mit weniger als 40 produzierten Exemplaren bleibt die Spartan 7W Executive ein seltenes und begehrtes Juwel in der Welt der Luftfahrt.

In der virtuellen Welt des Microsoft Flight Simulator verspricht die Spartan 7W Executive ein einzigartiges und aufregendes Erlebnis für virtuelle Piloten zu werden. HCG Digital Arts hofft auf eine Veröffentlichung noch in diesem Monat oder Anfang Mai, wenn alles gut geht. Es wird also nicht mehr lange dauern, bis die Liebhaber alter Flugzeuge in diesem kultigen Klassiker in die Lüfte steigen können!

Übersetzt und Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM