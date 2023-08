HANGAR STUDIOS 713 veröffentlicht RYAN NAVION B MSFS

HANGAR STUDIOS 713 hat kürzlich das Add-On Ryan Navion B MSFS für Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Das Add-On basiert auf dem realen Ryan Navion, einem einmotorigen, unbelüfteten, einziehbaren Fahrwerk, viersitzigen Flugzeug, das ursprünglich von North American entworfen wurde.

Über das reale Flugzeug

Der Ryan Navion wurde erstmals in den 1940er Jahren hergestellt und wurde in den 1950er Jahren von Ryan Aeronautical Company übernommen. Das Flugzeug wurde für den zivilen Markt entwickelt, fand aber auch Verwendung bei der US Air Force und der US Navy. Der Ryan Navion wurde in verschiedenen Varianten hergestellt, darunter der Navion A, B, C, D und E. Der Navion B ist die Version, die in diesem Add-On modelliert wurde.

Features des Add-Ons

Das Add-On “Ryan Navion B MSFS” bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter:

Bis zu 8K-Auflösung PBR-Texturen

3D-Modellierung mit über 2 Millionen Polygonen, die einem echten Navion B nachempfunden sind

Mehrere real existierende Piloten/Eigentümer halfen bei der Entwicklung des Add-Ons

Realistisches Flugverhalten, das auf realen Flugtests basiert

Animiertes Cockpit mit voll funktionsfähigen Instrumenten und Schaltern

Animiertes einziehbares Fahrwerk und Landeklappen

Realistische Motor- und Umgebungsgeräusche

Das Add-On ist derzeit auf SIMMARKET erhältlich und kann für €21,86 erworben werden.

Insgesamt bietet das Add-On “Ryan Navion B MSFS” eine detaillierte und realistische Nachbildung des realen Flugzeugs und ist eine großartige Ergänzung für jeden Microsoft Flight Simulator-Enthusiasten.