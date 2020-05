Hamburg die Zwote! SimWings präsentiert Preview

Keine 24 Stunden ist es her, dass JustSim seine v2 von Hamburg released hat. Prompt, wie bei vielen Releases in der letzten Zeit, kommt ein zweiter Developer mit einer Preview um die Ecke. In diesem Fall präsentiert SimWings auf Facebook, welche unter Aerosoft releasen, eine Szenerie für Hamburg. Die letzte Version von Hamburg, aus dem Hause Aerosoft, stammt noch vom German Airports Team.

Offiziell ist nicht bestätigt, dass es sich bei dem Screenshot um Hamburg handelt, aber für jeden der den Airport einigermaßen kennt, dürfte dies relativ einfach zu erkennen sein. Es gibt also Konkurrenz für JustSim. Features oder weitere Informationen, wurden nicht bekannt gegeben.