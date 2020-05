JustSim veröffentlicht Hamburg Version 2

Mit einer Neuauflage ihrer Hamburg Umsetzung meldet sich JustSim in Deutschland zurück. Version 2 von EDDH kostet im simMarket 23,56€, Bestandskunden der Version 1 bekommen das Update für 8,69€. Aber Achtung – die Szenerie ist offiziell nicht mit P3DV5 kompatibel. Lediglich für V4.4 und V4.5 wird die Kompatibilität garantiert. JustSim hat nach eigener Aussage viel geändert, verbessert oder aktualisiert. Am auffälligsten ist sicherlich das neue Terminal am Apron 2. Auch die baulichen Veränderungen am Hauptterminal wurden mit umgesetzt. Darüber hinaus hat man nun PBR Texturen hinzugefügt, das AFCAD und Groundpolys überarbeitet sowie SODE VDGS implementiert. Den kompletten Changelog findet ihr nachfolgend. Ein uns bekanntes Manko gibt es allerdings schon und das sind die Abriebspuren auf der Runway im Bereich der Touchdown- Zone (siehe nachfolgendes Bild). Diese wurden schon in Version 1 von der Community stark bemängelt, doch das war JustSim offensichtlich egal…

Was ist neu in Version 2? Texture ground polygons was changed.

New Animated SODE Jetways for Airbus A380

The passenger terminal building has been changed.

The new terminal building was added.

New parking scheme for current charts

New phototerrain and autogen

New some buildings around airport

New 3d street lights

Ground polygons were compiled using SDK 4.4-PBR materials used.

More than 50 Parking lots were added/changed.

The marking of the Parking lots has been changed.

Animated wind socks (SODE) have been added.

AFCAD file has been modified.

A custom profile file for GSX has been changed.

Visual Docking Guidance System (VDGS) (SODE+GSX)have been added.

Lighting on the runway taxiways has been changed.

Dynamic lighting has been addedchanged.

Additional optimization performed

Small fix Features: Fully compatible with FTX Global Base and FTX Global Vector by ORBX

Fully compatible with FTX openLC Europe

Fully compatible with FTX Germany North (special phototerrain version for ORBX FTX openLC Europe as bonus in package)

Fully compatible with PILOT’S FSG – FS GLOBAL 2018 FTX and default mesh

Shading and occlusion (texture baking) effects on terminal and other airport buildings

Animated SODE Jetways

Custom GSX Ground Service settings for scenery (parking’s specifications, vehicles, pushback and boarding services) – see a manual for scenery after installation!

Dynamic lighting of the apron

High resolution ground textures / Custom runway textures

High resolution building textures

Many animated custom ground vehicles.

Surrounding area with custom autogen

Fully AI traffic compatible with accurat AFCAD file

Excellent night effects

3D birds

3D grass

Optimized for excellent performance

Fully 3d taxiways lighting

Automatic season change for vegatation, high resolution phototerrain

Realistic reflections on glass

Inclusion of manual in PDF format