Gudisim – Indonesische Flughäfen für MSFS – WAWW WAWP WATG WATE

Entdecke die Schönheit und Authentizität indonesischer Flughäfen mit den außergewöhnlichen MSFS-Szenarien von Gudisim, jetzt erhältlich auf SIMMARKET. Tauche ein in die lebendigen Landschaften und die reichen Details dieser vier Flughäfen: WAWW Haluoloe, WAWP Sangia Nibandera Kolaka, WATG Frans Sales Lega und WATE H. Hasan Aroeboesman.

WAWW Haluoloe Airport MSFS:

Erlebe die Anziehungskraft des Haluoleo International Airport in Südost-Sulawesi, Indonesien. Der Flughafen bietet bedeutende Verbesserungen, einschließlich Aerobridge-Einrichtungen für den Komfort der Passagiere. Das Vorfeld bietet Platz für bis zu 8 Narrow-Body- oder Wide-Body-Flugzeuge wie die Boeing 737-900ER oder den Airbus A320. Genieße eine nahtlose Erfahrung mit FPS-freundlichen Funktionen, detaillierten Bodenelementen, PBR-Texturen und einer mehrschichtigen Vorfeldtextur. Bestaune nahezu genaue Gebäudemodelle, einschließlich eines detailreich gestalteten Terminals mit Innenbereich.

WAWP Sangia Nibandera Kolaka MSFS:

Erkunde den Sangia Nibandera Airport, der im Dorf Tanggetada in der Regierungsbezirk Kolaka, Südost-Sulawesi, liegt. Bediene kommerzielle Flüge mit Wings Air und TransNusa, die Makassar mit Kolaka verbinden. Der Flughafen dient als Tor zum Regierungsbezirk Kolaka und den umliegenden Gebieten. Profitiere von einem FPS-freundlichen Design, detaillierten Bodenelementen, PBR-Texturen und einer mehrschichtigen Vorfeldtextur. Bewundere die nahezu genauen Gebäudemodelle und erlebe einen aktualisierten AFCAD.

WATG Frans Sales Lega MSFS:

Fordere dich selbst heraus mit dem Frans Sales Lega Airport in Ruteng, Ost-Nusa Tenggara, bekannt für seine anspruchsvolle wolkenbedeckte Landebahn. Genieße die atemberaubende und präzise Umgebung von Ruteng, einer der kältesten Regionen Indonesiens. Erlebe ein FPS-freundliches Erlebnis mit detaillierten Bodenelementen, PBR-Texturen und einem aktualisierten AFCAD. Tauche ein in die Atmosphäre dieses einzigartigen Flughafens, der oft als “Die Landebahn über den Wolken” bezeichnet wird.

WATE H. Hasan Aroeboesman MSFS:

Begib dich auf ein Abenteuer zum H. Hasan Aroeboesman Airport in Ende, Flores Island, NTT, Indonesien. Navigiere durch die anspruchsvolle Umgebung aus Meer und Bergen, was diesen Flughafen zu einem der extremsten in Indonesien macht. Der Flughafen verfügt über ein neues, geräumiges Passagierterminal, das eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem früheren Gebäude darstellt. Erlebe eine reibungslose Simulation mit FPS-freundlichen Eigenschaften, detaillierten Bodenelementen, PBR-Texturen und einem aktualisierten AFCAD. Fliege mit Vorsicht, da nur die erfahrensten Piloten die einzigartigen Herausforderungen dieses Flughafens bewältigen dürfen.

Genieße das ultimative Flugsimulationserlebnis mit den sorgfältig gestalteten Szenarien von Gudisim und erlebe eine authentische und fesselnde Reise durch einige der faszinierendsten Flughäfen Indonesiens. Rüste dein MSFS-Abenteuer heute mit diesen außergewöhnlichen Produkten auf SIMMARKET auf, die übrigens für sehr günstiges Geld zu bekommen sind!