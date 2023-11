FlightSimExpo 2024 wieder in Las Vegas

FlightSimExpo, Nordamerikas Community-getriebene Flugsimulationskonferenz, hat den ursprünglichen Event-Zeitplan und Reisedetails für die Ausgabe 2024 veröffentlicht.

Die nächste jährliche Konferenz und Messe findet vom 21. bis 23. Juni 2024 im ikonischen Tropicana Las Vegas statt.

2024 Zeitplan & Aufruf an Redner

Das Event 2024 beginnt am Freitag, den 21. Juni, mit einer erweiterten Reihe von Seminaren und Ankündigungen von einigen der größten Entwickler der Simulation. Am Freitagabend sind registrierte Teilnehmer zu einem Empfang und gesellschaftlichen Event mit leichtem Essen und einem kostenlosen Getränk eingeladen.

Organisatoren laden jetzt Community-Mitglieder, Content-Ersteller und Entwickler ein, sich zu bewerben, um ein Seminar oder eine Podiumsdiskussion auf der diesjährigen Show zu leiten. Interessierte Redner können sich unter flightsimexpo.com/speak bewerben.

Aktivitäten

Am Donnerstag, Freitag und Montag rund um die FlightSimExpo haben die Teilnehmer Zugang zu Aktivitäten: Zusatzerfahrungen wie Touren durch die Flugverkehrskontrollanlage, Planespotting-Ausflüge und mehr.

Reisedetails: FlightSimExpo hat erheblich ermäßigte Hotelzimmer für Teilnehmer ausgehandelt, die im Tropicana Las Vegas übernachten möchten. Die FlightSimExpo Zimmerpreise in 2024 betragen 75 $ für Donnerstag und Sonntag Nächte, und 155 $ für Freitag und Samstag, plus Steuern und Resortgebühr.

Darüber hinaus hat FlightSimExpo spezielle Tarife für Flüge von Delta Air Lines, United Airlines und Codeshare-Partnern ausgehandelt. Mit einem Link oder Buchungscode von der FlightSimExpo-Website sind Einsparungen von 2-10% auf Hunderte von Inlands- und internationalen Flügen verfügbar.

Event-Registrierung öffnet im Dezember

Die Teilnehmerregistrierung für die FlightSimExpo öffnet im Dezember. Eine 3-tägige Event-Registrierung wird wieder nur 50 $ sein, für eine begrenzte Zeit und exklusiv für Mitglieder der Flight Simulation Association. Jeder kann kostenlos Mitglied werden unter flightsimassociation.com/membership.

Über FlightSimExpo

FlightSimExpo ist eine führende Konferenz und Fachmesse für Flugsimulationen, die seit ihrer Gründung im Jahr 2018 über 5.000 Teilnehmer anzieht. FlightSimExpo wird von der Flight Simulation Association, einer von der Community getragenen Organisation aus Entwicklern, Simmern und echten Piloten, organisiert und zielt darauf ab, den Heimflug zu ermöglichen Simulation zugänglicher. Treten Sie der Community kostenlos auf Flightsiassociation.com bei und bieten Sie Ressourcen, Lerninhalte, Webinare und Rabatte auf Top-Add-ons und Simulationshardware.

Weitere Informationen gibt es auf der FlightsimExpo Website.