Funkverkehr für Soloflieger: Beyond ATC zeigt, was es kann

Das vielversprechende und auf der FSXEXPO vorgestellte Tool BeyondATC, das eine realistische ATC-Lösung im MSFS anbieten will, hat gestern einen Preview Video veröffentlicht, in dem ein ganzer Flug mit seiner Unterstützung absolviert wird. Das Tool ist vor allem für Simpiloten gedacht, die mit realistischem Funkverkehr unterwegs sein, aber nicht auf Online-Netzwerke wie Vatsim oder IVAO zurückgreifen wollen.

In einem YouTube-Video stellt das Entwicklerteam die Funktionen des Beyond-ATC-Programms vor, das sich noch in der Entwicklung befindet. Das Video hebt die benutzerfreundlichen und realistischen Aspekte des Programms hervor, einschließlich der modernen Benutzeroberfläche, der Anpassungsoptionen und der Fähigkeit, realistische ATIS-Durchsagen zu erzeugen (diese klingen in der echten Welt noch wesentlich roboterhafter, als die Sprachausgabe des Simulators).

Das Video demonstriert auch, wie die KI Befehle versteht und mit fehlerhaften Rückmeldungen umgeht, sowie die Fähigkeit des Programms, die Kommunikation mit der Flugverkehrskontrolle zu bewältigen.

Von bestehenden KI-ATC-Tools hebt sich Beyond ATC dadurch ab, dass die Flugsicherung auch dann noch Eingaben versteht, wenn man sich nicht haarklein an eine bestimmte Reihenfolge der Informationen hält oder auch einmal Dinge weglässt. Das erhöht zum einen die Benutzerfreundlichkeit und ist zum anderen auch wesentlich näher an der Realität.

Ebenfalls spannend: Im Video ist auch zu hören, dass die Sprachausgabe mit diversen Akzenten arbeitet. So klingen manche Piloten nach französischer Muttersprache, andere haben einen arabischen Einschlag und wieder andere Controller klingen sehr amerikanisch.

Das Video schließt mit der Aufforderung an die Zuschauer, dem eigenen Discord-Server beizutreten, um über die Fortschritte des Programms auf dem Laufenden zu bleiben. Was Beyond ATC kosten wird und wann es erscheinen soll, ist noch offen – aber ein Release gegen Ende des Jahres scheint realistisch.