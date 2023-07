EU Ziel: Torremolinos ruft…..MALAGA LEMG

Es ist so weit, wir können mit BARELLI MSFS ADDON in das südlichste Spanien nach MALAGA COSTA DEL SOL LEMG fliegen.

Ing. Barelli und sein Team bringen ihr zweites Produkt außerhalb Italiens auf dem Markt, das erste war Zanzibar HTZA.

Der Flughafen Málaga (IATA: AGP, ICAO: LEMG) ist der wichtigste Flughafen an der Costa del Sol in Spanien. Er liegt südwestlich von Málaga, nur 8 km vom Stadtzentrum und 5 km nördlich von Torremolinos entfernt. Er ist mit 60 Ländern verbunden und hat ein jährliches Passagieraufkommen von 13 Millionen Fluggästen; derzeit verfügt er über drei Terminals, von denen das dritte im Jahr 2008 eröffnet wurde. Der Flughafen wird von Aena betrieben.

Der Flughafen Málaga ist derzeit der viertgrößte Flughafen Spaniens und der drittgrößte Flughafen der Iberischen Halbinsel, gemessen an den Passagierzahlen. Im Jahr 2022 verzeichnete der Flughafen Málaga insgesamt 18.457.194 Passagiere, von denen drei Viertel auf internationalen Flügen unterwegs waren, und es gab 127.769 Starts und Landungen.

Der Flughafen von Málaga ist eine der wichtigsten Städte für Easyjet, Ryanair, Norwegian Air Shuttle und Vueling.

Mit bequemer simInstaller Installation für rund 20 Euronen bei SIMMARKET erhältlich.