FSMagazin PDF Testballon, die Zweite

Bert Groner gibt uns die zweite Ausgabe eines neuen FSMagazin’s Formats bekannt:

“Versuchsballon, der Zweite!

Es war lange geplant, ein “Down Under Special” zum Fußball-Weltmeisterschaft 2023 der Frauen in Australien und Neuseeland zu präsentieren. Daran kann auch die Einstellung des gedruckten FS MAGAZINS und das viel zu frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft nichts ändern.

Ihr findet das 46-seitige Special hier:

https://fsmagazin.de/dow…/Down-Under-Spezial11.08.2023.pdf

Auch der zweite Testballon ist kostenlos. Wer die Arbeit honorieren mag, kann sich hier mit einer Überweisung in beliebiger Höher erkenntlich zeigen:

paypal.me/BertGroner

Viel Spaß in Down Under und viel Spaß beim Lesen!”