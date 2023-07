FSLabs Concorde: P3DV5 RC, dann MSFS, erst dann P3DV6

Lefteris Kalamaras, der langjährige Kopf der FlightsimLabs hat mit einem Forum Post erklärt wie seine Prioritäten sind bei der Weiterentwicklung der Concorde:

“Unser Concorde-Flugzeug für Prepar3D v5 befindet sich in der späten Beta-Phase und wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Tagen in den Status “Release Candidate” befördert wird. Sobald dies der Fall ist, werden wir uns voll und ganz auf die Behebung von Problemen konzentrieren, die der Veröffentlichung im Wege stehen, so dass wir davon ausgehen, dass Sie das Flugzeug bald darauf in Händen halten werden.

Ich möchte auch kurz auf unsere Pläne zur Integration unserer Produkte in die neu veröffentlichte Simulationsplattform Prepar3D v6 (P3Dv6) von Lockheed Martin eingehen:

Wie bereits erwähnt, konzentrierten sich unsere Entwicklungs- und Innovationsbemühungen darauf, alle neuen Versionen unserer bestehenden Produktpalette in den Microsoft Flight Simulator (MSFS) zu integrieren, während die Entwicklung unseres Concorde-Titels noch lief. Der MSFS mit seiner ausgefeilten Grafik, der realitätsnahen Darstellung und dem fesselnden Benutzererlebnis passt gut zu unserem Ziel, den Kunden wieder einmal ein äußerst realistisches und fesselndes Flugsimulationserlebnis zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produktpalette die Fähigkeiten und den Realismus des MSFS deutlich verbessern und damit unseren Nutzern einen Mehrwert bieten wird.

Obwohl wir das Potenzial von P3Dv6 verstehen und anerkennen, sind unsere Ressourcen und unsere Aufmerksamkeit zum jetzigen Zeitpunkt auf die Maximierung der Funktionen und der Kompatibilität unserer Produkte mit MSFS ausgerichtet. Angesichts des erheblichen Arbeitsaufwands, der für die vollständige Kompatibilität unserer Produkte mit P3Dv6 erforderlich ist, haben wir uns daher entschlossen, die Möglichkeit einer Anpassung unserer Produktpalette für P3Dv6 zu überdenken, sobald wir unseren derzeitigen Schwerpunkt erfolgreich umgesetzt haben.

Es ist wichtig klarzustellen, dass dies keine dauerhafte Abkehr von der P3Dv6 Plattform bedeutet. Vielmehr handelt es sich um eine strategische Entscheidung zur Priorisierung von Ressourcen, die sicherstellt, dass wir unseren Nutzern die bestmöglichen Produktverbesserungen zur Verfügung stellen, eine Plattform nach der anderen. P3Dv6 bleibt ein wichtiger Bestandteil unserer langfristigen Plattformstrategie, und wir freuen uns darauf, sein Potenzial zu gegebener Zeit zu erkunden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld und versprechen Ihnen, alle über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten. Wir sehen der erfolgreichen Einführung unserer Produktpalette in MSFS mit Spannung entgegen, gefolgt von einer sorgfältigen Prüfung möglicher P3Dv6-Anpassungen.”

Zuerst gab er auch ein Fix für die A320-X bekannt, das über den ‘FSL Control Center’ verteilt wird: “

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen mitzuteilen, dass unser neuestes Update v213 für die Bibliotheken und die A320-X-Produktfamilie jetzt live und ausschließlich über unser FSL Control Center verfügbar ist (über den experimentellen Kanal).

Dieses Update behebt mehrere Probleme, die von unseren Kunden gemeldet wurden, vor allem fehlerhafte FWC-Meldungen bei CTR TK FEEDG, ein Auto-Trim-Problem und eine nicht ordnungsgemäß erlöschende CLR-Tastenleuchte am ECP. Auch die Leistung sollte verbessert werden.”