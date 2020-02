FSimStudios – erste Bilder vom Kelowna Intl. Airport

FsimStudios haben gefallen gefunden an Kanada. So haben sie heute auf ihrer Facebook Page die ersten Work in Progress Bilder ihrer neusten Destination – Kelowna [CYLW] – veröffentlicht. Der Kelowna International Airport, so der offizielle Name, liegt zwischen Calgary und Vancouver und ist zugleich der 10. größte Flughafen des Landes. Im Jahr 2018 verkehrten 2.1 Mio. Passagiere über den Airport, vornehmlich zu oder von nordamerikanischen Destinationen. Der Airport besitzt eine Start/ Landebahn sowie 10 Abstellpositionen, von denen 5 über eine Fluggastbrücke verfügen.