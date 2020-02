Captain an Deck, fertig zum Essen

Bei einer FS Conference darf das Captain’s Dinner natürlich nicht fehlen. Aus diesem Grund findet das beliebte Essen am Konferenz-Samstag im nahegelegenen Atlantic Hotel statt. Nutzen auch Sie die Chance sich beim gemeinsamen Abendessen mit anderen Entwicklern auszutauschen und das neuste aus der Flugsimulations – Community mit weiteren Interessierten teilen zu können. Hier die wichtigsten Informationen im Überblick:

Das Dinner findet am Samstag, den 29.02.2020 um 19:00 Uhr im Restaurant “Blixx”, direkt im Atlantic Hotel am Flughafen Bremen, statt. Das Anmeldeformular für das Captain’s Dinner, sowie einen Überblick über die Speisekarte finden Sie HIER. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und einen gemütlichen Abend mit Gesprächen rund um das Thema Flugsimulation. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Aerosoft Event-Team