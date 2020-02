Wer schon immer mal Beta- Tester werden wollte, hat nun die Chance dazu. SKYline Simulations, bekannt für verschiedene P3D und X-Plane Szenerien, sucht per Facebook Anzeige nach solchen. Sendet eure Bewerbung unter Angabe eurer bisherigen Erfahrung per Kontaktformular an die Inbox von SKYline Simulations.

Nachfolgend ein paar Beispiele der bisher veröffentlichten Szenerien: