FSDG – DTTJ – DJERBA MSFS

Unsere Freunde von FSDG, waren wieder in Nordafrika unterwegs, diesmal bringen sie uns FSDG – DJERBA MSFS, das sich auf der kleinen Insel Djerba in Tunesien befindet, mit.

Der Flughafen von Djerba, auch bekannt als Flughafen Djerba-Zarzis DTTJ , ist ein wichtiger internationaler Flughafen in Tunesien. Er liegt auf der Insel Djerba und ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Mit modernen Einrichtungen und einer Vielzahl von Fluggesellschaften, die ihn anfliegen, bietet der Flughafen eine gute Anbindung an verschiedene Städte in Europa und Nordafrika. Er verfügt über mehrere Terminals, darunter ein Terminal für internationale Flüge und ein Terminal für Inlandsflüge. Der Flughafen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen und Annehmlichkeiten, darunter Lounges, Restaurants, Geschäfte und Autovermietungen. Er ist gut organisiert und effizient, was zu einem reibungslosen Reiseerlebnis für Passagiere führt. Der Flughafen von Djerba spielt eine wichtige Rolle im Tourismussektor des Landes und trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei.

Merkmale:

Genaue und realistische Darstellung des Zarzis International Airport, Djerba, Tunesien (DTTJ)

Authentische Lichtumgebung

MSFS-Technologien (dynamische Beleuchtung, reflektierende Texturen, animierte Jetways)

Optimiert für hervorragende Leistung und visuelle Ergebnisse

Kompatibel mit allen bekannten Add-Ons einschließlich GSX

Handbuch im Lieferumfang enthalten

Jetzt auf SIMMARKET für kleines Geld zu bekommen.