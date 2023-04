FlyByWire gewährt uns den bisher detailliertesten Einblick in seinen fantastischen A380X für MSFS

Es ist kein Geheimnis, dass FlyByWire derzeit an einer hochdetaillierten Simulation des mächtigen Airbus A380 arbeitet, ein Projekt, das bereits im Jahr 2020 angekündigt wurde. Langsam, mit der Zeit, hat das Team einige Leckerbissen über die laufende Entwicklung geteilt, gipfelnd in einer beeindruckenden Vorschau auf die Optik des Flugzeugs in einem 10-minütigen Video, das vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde.

Drei Mitglieder des FlyByWire-Entwicklungsteams waren live im Blu-Xperience-Podcast zu Gast, wo sie uns die bisher detaillierteste Vorschau auf das Flugzeug und jede Menge Insiderwissen über das gesamte Projekt präsentierten. Davy, Mike und Repsol, Mitglieder eines Teams, das derzeit aus etwa 20 bis 30 aktiven Mitgliedern besteht, sprachen über ihre einzigartige Herangehensweise an das Projekt, die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert wurden, und ihr Bestreben, bei der Simulation des A380 ein Gleichgewicht zwischen Realismus und Praktikabilität zu finden.

Die Liebe zum Detail ist ein wichtiger Aspekt der Flugzeugsimulationen von FlyByWire, und dies wird in dem zweistündigen Podcast deutlich. Die Entwickler haben sich darauf konzentriert, ein realistisches Benutzererlebnis in der A380 zu schaffen. Sie haben viel Zeit und Mühe investiert, um eine fotorealistische Texturierung und sorgfältige Lichteffekte zu erreichen, die zu einer immersiven Simulationsumgebung beitragen.

Bemerkenswert und für viele vielleicht überraschend ist, dass der A380 als Freeware-Produkt entwickelt wird. FlyByWire bleibt dieser Philosophie treu und beantwortete Fragen zum Fortschritt des Projekts, zur Finanzierung und zu zukünftigen Plänen. Das Team betont, dass seine Arbeit vollkommen freiwillig ist und dass es nicht in Erwägung zieht, ein Payware-Projekt zu entwickeln oder eine finanzielle Vergütung für seine Bemühungen zu erhalten.

Die Entwickler erklären, dass sie sich bei der Entwicklung des A380 aufgrund seines Freeware-Status viel Zeit lassen können, um ein hohes Maß an Originaltreue im Endprodukt zu erreichen. Sie haben nicht in Erwägung gezogen, eine kostenpflichtige Version mit zusätzlichen Funktionen zu erstellen. Stattdessen konzentrieren sie sich auf ihre Leidenschaft für das Projekt und ihr Engagement für die Gemeinschaft und vergleichen ihre Arbeit mit einer gemeinnützigen Organisation. Das Team ist davon überzeugt, dass seine Fähigkeiten und Erfahrungen, die es bei der Arbeit am A380-Projekt gesammelt hat, ihm in Zukunft neue Möglichkeiten eröffnen werden, auch ohne Geld zu verlangen oder Payware-Produkte zu entwickeln.

Die Entwickler gehen auch auf den Zeitplan für die Veröffentlichung des A380 ein und erklären, dass es aufgrund der Komplexität des Projekts und der Liebe zum Detail schwierig ist, ein genaues Veröffentlichungsdatum zu nennen. Sie sind jedoch der Meinung, dass Podcasts und andere Medien eine gute Möglichkeit sind, die Community über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden zu halten und zu erklären, warum es länger dauert als erwartet.

Das gesamte Video ist für alle, die sich für dieses Projekt interessieren, einen Blick wert. Das Team von FlyByWire hat sich eindeutig dem Ziel verschrieben, einen originalgetreuen A380 zu entwickeln, angetrieben von seiner Leidenschaft für Flugsimulationen und seinem Engagement für die Community. Wie immer werden wir dieses Projekt sehr genau verfolgen und euch mit den neuesten Informationen über seine Entwicklung versorgen. Bis dahin genießen Sie diese ausführliche Vorschau und erfreuen Sie sich an den unzähligen Details, die das FlyByWire-Team in dieses bemerkenswerte Projekt einfließen lässt!

Übersetzt und Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM