Pilot Experience Sim kündigt das Veröffentlichungsdatum der Maule M7 an und stellt den offiziellen Trailer vor

Heute hat Pilot Experience Sim (PESIM) das lang erwartete Veröffentlichungsdatum für die Maule M7 für den Microsoft Flight Simulator bekannt gegeben und ein beeindruckendes offizielles Trailer-Video von AviationLads veröffentlicht. Der Heckdragger, der für seine Vielseitigkeit und seine Fähigkeiten als Buschflugzeug bekannt ist, wird am 6. April auf dem Marketplace erscheinen. Einige Wochen nach dem Marketplace Debüt wird die Maule M7 auf SIMMARKET und Inibuilds erhältlich sein, begleitet von einem eigenen Installer und einem Online-Update-Tool des Entwicklers.

Die Maule M7 hat in der Microsoft Flight Simulator-Community großes Interesse geweckt, da PESIM sich darauf konzentriert hat, ein detailliertes und realistisches Design zu liefern. Das Entwicklungsteam hat der Genauigkeit und dem Eintauchen in die Welt des Flugsimulators höchste Priorität eingeräumt und voll funktionsfähige Systeme wie Treibstoff- und Elektrosysteme integriert und sogar Stromunterbrecher simuliert. Dieser Grad an Komplexität zeugt von der Hingabe, die PESIM in dieses Projekt gesteckt hat, und wir freuen uns darauf, es zu testen, wenn der Veröffentlichungstermin endlich näher rückt.

Der offizielle Trailer bietet einen Einblick in die atemberaubende Grafik und die Liebe zum Detail, die PESIM in die Maule M7 investiert hat. Das Flugzeug verfügt über verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Flugtypen, darunter Standardräder, Tundra-Reifen für unwegsames Gelände und Schwimmer für Wasserlandungen. Für ein Update nach der Markteinführung ist auch eine Skikonfiguration geplant, die die Vielseitigkeit des Flugzeugs weiter erhöht.

Im Cockpit hat PESIM das Interieur der Maule M7 akribisch nachgebaut und sichergestellt, dass alles, was sich im echten Flugzeug bewegt, auch in der Simulation animiert ist. Die Nachtbeleuchtung wurde sorgfältig entwickelt, um bei Nachtflügen ein realistisches Erlebnis zu bieten.

Mit einer Reisegeschwindigkeit von 128 Knoten und einer Überziehgeschwindigkeit von nur 43 Knoten mit ausgefahrenen Klappen ist die Maule M7 die ideale Wahl für den Einsatz im Gelände. Die robuste Konstruktion und der leistungsstarke Motor ermöglichen es, kurze Start- und Landebahnen und schwieriges Gelände mit Leichtigkeit zu meistern.

Zusätzlich zu den bereits umfangreichen Funktionen hat PESIM eine Partnerschaft mit TDS Sim, den Entwicklern des GTNXi für den Microsoft Flight Simulator, angekündigt. Infolgedessen werden die GTNX750 und 650 als Optionen für die Maule M7-235 verfügbar sein und die Avionikfähigkeiten des Flugzeugs weiter verbessern.

Mit ihren vielfältigen Konfigurationen und der versprochenen Simulation auf „study level“ Niveau wird die Maule M7 eine beliebte Wahl für Simulanten sein, die ein authentisches Buschflugerlebnis suchen. Da die Veröffentlichung in wenigen Tagen erwartet wird, werden wir bald herausfinden, ob sie die Erwartungen erfüllt!

Übersetzt und Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM