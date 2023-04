SimWorks Studios zeigt erste Screenshots der mit Spannung erwarteten Pilatus PC-12

Im Januar 2022 kündigte SimWorks Studios (SWS) eine Zusammenarbeit mit Pilatus Aircraft an, um die beliebte PC-12 in den virtuellen Himmel des Microsoft Flight Simulator zu bringen. Jetzt, mehr als ein Jahr später, hat SWS die ersten Screenshots des Flugzeugs veröffentlicht, das sich trotz einer Reihe von gesundheitlichen Rückschlägen endlich der Fertigstellung zu nähern scheint.

In einer Erklärung auf den sozialen Medien der Entwickler gab das Team ein umfassendes Update über den Fortschritt des Flugzeugs und stellte fest, dass die Flugsteuerung größtenteils abgeschlossen ist und nur noch einige wenige Probleme ausgebügelt werden müssen. Die PC-12-Piloten des Teams sind derzeit dabei, die Flugleistung des Flugzeugs zu bewerten. Was das Außenmodell betrifft, so arbeiten die Entwickler an den letzten Feinheiten, wie dem Hinzufügen von Feuerlöschern im Cockpit, dem Schließen von Löchern im Außenbereich und dem Hinzufügen von Nieten. Das Hinterradfahrwerk ist animiert, und das Team plant, in der kommenden Woche eine Feinabstimmung verschiedener Animationen vorzunehmen, um das Außenmodell fertigzustellen. Das Textur-Layout wurde so gestaltet, dass es sich leicht nachbearbeiten lässt, so dass auch Benutzer, die keine Erfahrung mit fortgeschrittener Software wie Substance Painter oder Blender haben, die Bemalung leicht anpassen können.

Bestätigt. Sieht aus wie eine PC-12.

Das Cockpit der PC-12 Legacy ist fast fertig, es sind nur noch kleinere Korrekturen erforderlich. Die Entwickler haben dem Modell Materialien zugewiesen, in der Erwartung, einen hohen Detailgrad bei geringeren Texturkosten im Vergleich zum Kodiak zu erreichen. Das Mapping ermöglicht eine umfassende Anpassung des Innenraums, und das Team will jeden Aspekt der Passagierkabine nutzbar machen, von den Armlehnen bis zur Toilette und vielleicht sogar den Snacks. Ihr Ziel ist es, dem Flugzeug eine einzigartige Innenausstattung für jede Hecknummer zu ermöglichen.

Bis Ende nächster Woche will das Team sowohl das Äußere als auch das Innere des Flugzeugs vollständig animiert haben, so dass es sich den Rest des Aprils auf die Fertigstellung der Systeme und die Codierung der Avionik konzentrieren kann. Sobald die Animationen abgeschlossen sind, soll auch mit der Soundarbeit begonnen werden.

Was die Systeme anbelangt, so ist das maßgeschneiderte elektronische Instrumentensystem (EIS) nun in das alte Cockpit integriert und funktioniert trotz einiger Macken sehr realitätsnah. Die elektronische Fluglageanzeige (EADI) ist größtenteils fertiggestellt, und es fehlen nur noch einige Details für die Anzeige des Gleitpfades und der Ortsbestimmung, bevor sich das Team an die elektronische Horizontalanzeige (EHSI) macht. Das Flugzeug ist derzeit mit einem GNS530/430 Set und einem KR87 ADF ausgestattet. Eine GTN750/650-Kombination wird für Benutzer verfügbar sein, die das TDS GTN750Xi oder das PMS50 GTN750-Paket besitzen, und das System wird automatisch umschalten, wenn eines der beiden Pakete in Betrieb erkannt wird.

Schließlich haben die Entwickler mit der Programmierung der einzigartigen „nutzlosen“ Funktionen begonnen, die SWS-Flugzeuge von anderen abheben, auch wenn sie die Details vorerst noch unter Verschluss halten. Sie haben versprochen, in den kommenden Wochen mehr Informationen zu veröffentlichen.

Trotz zahlreicher gesundheitlicher Probleme hat das SWS-Team erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung der mit Spannung erwarteten Pilatus PC-12 für den Microsoft Flight Simulator gemacht. Wir haben endlich die ersten Bilder des Flugzeugs im MSFS, auch wenn sie nichts besonders Aufregendes zeigen. Es sieht aus wie eine PC-12, so viel ist wahr! Während die ursprünglich geplante Veröffentlichung im Jahr 2022 bereits verstrichen ist, scheint sich SWS der Fertigstellung dieses Projekts zu nähern!

Übersetzt und Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM