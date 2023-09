Flightsim Studios AG stellt neuen Mission Hub vor

Flightsim Studios AG, die schweizer Entwickler unter anderen der TECNAM P2006T MKII MSFS und des E-JETS 170/175 MSFS , hat kürzlich ihren neuen Mission-Hub vorgestellt. Der Mission Hub ist ein Gateway zu realistischen Missionen für ihre Flugzeuge und bietet eine Alternative zur virtuellen Fluggesellschaft. Mit einer Vielzahl von Funktionen und einem benutzerfreundlichen Ansatz verspricht der Mission Hub ein spannendes Erlebnis für Flugsimulations-Enthusiasten.

Der Mission Hub bietet eine Vielzahl von Missionen, die speziell für Flugzeuge von Flightsim Studios AG entwickelt wurden. Zum Start wird der Tecnam P2006T für Microsoft Flight Simulator unterstützt. Weitere Flugzeuge sollen in Zukunft hinzugefügt werden. Die Missionen erstrecken sich über verschiedene Zeiträume, von einer halben Stunde bis zu mehreren Stunden, abhängig von Wetterbedingungen und Route.

Der Mission Hub simuliert realistische Betreiber mit ihren Aufgabenstellungen und Lackierungen. Dies ermöglicht den Benutzern ein authentisches Flugerlebnis. Zusätzlich bietet der Mission Hub die Möglichkeit einer automatischen Aufzeichnung der Flüge, ohne dass ein zusätzlicher Client erforderlich ist. Die Flüge werden automatisch im Spiel aufgezeichnet und stehen für die spätere Betrachtung zur Verfügung.

Eine weitere nützliche Funktion ist die Integration von GPS-Routen. Die Route wird während des Fluges in Echtzeit auf dem GPS und dem elektronischen Flugbuch (EFB) angezeigt, um alle Ziele erfolgreich zu erreichen. Dies erleichtert die Navigation und stellt sicher, dass die Missionen optimal ausgeführt werden können.

Der Mission Hub ist nicht nur für PC-Spieler verfügbar, sondern auch für Xbox-Nutzer. Er kann nativ auf der Xbox verwendet werden, was die Reichweite der Simulation erweitert. Darüber hinaus ist der Mission Hub kostenlos in den leichten Flugzeugen von Flightsim Studios AG enthalten. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Die Verwendung des Mission Hubs ist unkompliziert und erfordert keine Registrierung. Benutzer müssen lediglich ihren Flug laden und können sofort mit der Mission beginnen. Sobald alle Missionsziele erreicht sind, wird der Flug automatisch gespeichert und in eine Rangliste aufgenommen. Die Benutzer haben die Möglichkeit, ihre Flugfähigkeiten mit anderen zu vergleichen und möglicherweise den ersten Platz zu erreichen.

Der Mission Hub wird voraussichtlich ab Mitte/Ende September 2023 verfügbar sein. Um die Missionen zu nutzen, ist der Besitz des entsprechenden Flugzeugs erforderlich.

Flightsim Studios AG hat mit dem Mission Hub eine innovative Plattform geschaffen, die Flugsimulations-Enthusiasten ein realistisches und unterhaltsames Erlebnis bietet. Mit den vielfältigen Missionen, der einfachen Bedienung und den integrativen Funktionen verspricht der Mission Hub stundenlangen Flugspaß. Bleiben Sie gespannt auf weitere Updates und neue Funktionen, die Flightsim Studios AG in Zukunft einführen wird.