สวัสดี: Flugplätze in Thailand von Hunter555

Der Entwickler Hunter555 hat eine Reihe von kleinst Flugplätze für Microsoft Flight Simulator veröffentlicht, die sich auf Thailand konzentrieren. Die Szenerien sind hoch detailliert und enthalten alle wichtigen Gebäude und Geländemerkmale. Sie sind auch mit PBR-Texturierung ausgestattet, die für eine realistische Darstellung sorgt.

Die folgenden Szenerien sind von Hunter555 erhältlich:

VTBI Prachin Buri: Thailands ältester Flughafen in neuem Glanz

Der Flugplatz VTBI Prachin Buri ist der älteste und größte Flughafen in Thailand. Er wurde 1934 eröffnet und ist heute ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Region.

VTZ4 Kaeng Krachan: Wildnis pur

Der Flugplatz VTZ4 Kaeng Krachan liegt im gleichnamigen Nationalpark in Thailand. Der Park ist bekannt für seine üppige Vegetation, seine vielfältige Tierwelt und seine atemberaubende Landschaft.

VTKO Koh Kood: Thailands verborgenes Paradies

Koh Kood ist eine der größten Inseln Thailands und ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt. Der Flugplatz VTKC Koh Kood ist der einzige Flughafen auf der Insel und bietet eine großartige Möglichkeit, die Schönheit der Insel aus der Luft zu erleben.

VTKC Koh Chang: Der Charme Thailands aus der Luft

Der Flugplatz VTKC Koh Chang liegt auf der Insel Koh Chang, einer beliebten Touristendestination in Thailand. Die Insel ist bekannt für ihre wunderschönen Strände, ihr tropisches Klima und ihre entspannte Atmosphäre.

VTSW Phuket Airpark: Abheben am Traumstrand

Der Flugplatz VTSW Phuket Airpark ist ein privater Landeplatz auf der Insel Phuket in Thailand. Er liegt direkt am Strand und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Andamanische Meer.

VTBOA (VTSU) Best Ocean Airpark: Privatflughafen mit Blick auf das Meer

Der Flugplatz VTBOA (VTSU) Best Ocean Airpark ist ein privater Flugplatz in Samut Sakhon, Thailand. Er liegt direkt am Meer und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Küste. Die Flugplatzszenerie von Hunter555 für den Microsoft Flight Simulator bringt den Flughafen in virtueller Form zum Leben.

Zu den Highlights der Szenerie gehören:

Zwei Landebahnen mit einer Länge von jeweils 1.800 Metern

Ein modernes Terminal mit einer Lounge und einem Café

Ein Clubhaus mit einem Restaurant und einem Swimmingpool

Eine Vielzahl von Hangars und Flugzeugen

Ein Fischerdorf am Meer

VTCN Nan Nakhon: Ein kleiner Flughafen inmitten der thailändischen Berge

Der Flugplatz VSCN Nan Nakhon ist ein kleiner Flughafen in der Provinz Nan im Nordosten Thailands. Er liegt am Rande der thailändischen Berge und ist umgeben von üppigen Wäldern und Reisfeldern.

Die meisten Szenerien sind bepreist mit €5,95, mit der Ausnahme von VTBOA (€ 23.79) und VTCN (€ 11.89).