Flight Replicas: C-87 Liberator Express im Anflug

Flight Replicas haben auf Facebook ihr neuestes Projekt angekündigt. Mit der C-87 Liberator bringen die Designer ein altes Transport-Flugzeug der US Navy in den FSX und P3D. Die Addon-Schmiede, die für ihre Vintage-Addons bekannt ist, setzt auch bei dieser Umsetzung auf viel Liebe zum Detail. Ein detailiertes Außenmodell und überzeugendes Cockpit soll FSX-Piloten eine Zeitreise ermöglichen. Wann das Addon in den virtuellen Hangar kommt, ist noch nicht bekannt. Laut Facebook-Kommentar könnte es aber in den nächsten vier Wochen soweit sein, schreiben die Entwickler.