RAZBAM: Flugzeugdesign am Strand

Dass die Addon-Schmiede RAZBAM zur Zeit gleich mehrere Addons in der Pipeline hat, dürfte bekannt sein. Neben der Falkand-Map und der Umsetzung der F-15 Strike Eagle, arbeiten die Entwickler auch an einer Umsetzung der Embraer EMB 314 auch bekannt als A-29 Super Tucano. Das brasilianische Erdkampf-Flugzeug soll der erste zeitgenössische Turboprop im Digital Combat Simulator werden. RAZBAM-Chef Ron Zambrano hat jetzt auf Twitter mehrer Impression des aktuellen Design-Status gezeigt. In der Abendsonne am Strand genießt der Entwicker dort das 3D-Modelling des Flugzeugs. Entspanntes Entwickeln, das vor allem eines zeigt: Die Sonne an Zambranos Strand wird wohl noch viele Tage untergehen, bevor das Addon seinen Weg in den DCS findet.

Quelle: Twitter-Account von Ron Zambrano.