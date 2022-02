Erster Vorschau-Trailer zur PMDG 737 für den MSFS

PMDG macht weitere Schritte in Richtung Veröffentlichung seiner mit Spannung erwarteten Simulation der Boeing 737 für den Microsoft Flight Simulator. Das Wochenende versüßt uns PMDG mit einem 5-minütigen Video, in welchem wir das begehrte Flugzeug im MSFS erstmals in Aktion zu sehen bekommen. Leider ist das Video noch ohne Ton des Airliners und nur mit Musik hinterlegt. Wie wir zuvor auf simFlight.de berichtet haben, befindet sich die PMDG 737 aktuell in der Beta-Phase und macht laut Robert Randazzo’s neuesten Aussagen gute Fortschritte.