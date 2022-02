Dänemarks Mitte: Aarhus Airport von SimNord

Das dänische Entwickler-Team von SimNord (ehemals Vidan Design) hat einen weiteren Airport herausgebracht, den es bereits für FS/P3D erstellt hatte: Den Flughafen Aarhus (EKAH).

Er liegt rund 35 Kilometer nordöstlich der namensgebenden Stadt in der Region Jütland, die mit gut 280.000 Einwohnern immerhin Dänemarks zweitgrößte Stadt ist. Aarhus ist Hafenstadt an der Ostsee, liegt auf das ganze Land betrachtet aber ziemlich in der Mitte – somit eine gute Ausgangsbasis zur Erkundung des schönen Staates Dänemark, in dem gar nicht so viel faul ist, wie man immer hört.

Einst wurde der heutige Airport als Flugfeld der deutschen Besatzer gegründet. Seit den 1980er Jahren gibt es dort zivilen Luftverkehr. Ein Jahrzehnt später endete die militärische Nutzung. Der Flughafen verfügt über zwei Landebahnen in Ost-West-Ausrichtung und bietet Verbindungen unter anderem nach Kopenhagen, Stockholm, Göteborg, Oslo, London-Stansted oder auch Danzig.

Zu Details zur Art der Umsetzung machen SimNord keinerlei Angaben. Erhältlich ist das Addon im MSFS-Marketplace für rund 18 Euro.