EDDT für MSFS: Schließ oder Release?

GayaSimulations bringen eine ganze Reihe an Vorschaubildern in ihrem Facebookpost zur kommenden Flughafenszenerie Tegel. Obwohl der Flughafen am 08. November diesen Jahres schließen soll, soll hoffentlich lang vorher noch eine Szenerie dafür erscheinen. Und, ob aktiv oder nicht, Tegel braucht dringend im MSFS eine Szenerie!

Danach werden übrigens die Versionen für P3D und X-Plane folgen.