Digital Flight Dynamics bringt ihren A350 ein Stück näher Richtung Himmel

Nach einem lang ersehnten Update-Video von Digital Flight Dynamics, sieht man große Fortschritte in Richtung Takeoff von ihrem A350-1000. Was dieser Flieger alles kann und worauf wir uns freuen dürfen, verraten wir hier.

Am Samstagnachmittag zeigte das Developerteam Digital Flight Daynamics in ihrer Update-Videoreihe “DiscoverA350” ihre großen Fortschritte beim Entwickeln vom A350-1000. In dieser Episode wurde unter anderem das Cockpit-, Cabin- und Outside-Modeling sowie ein großes Update für ihr ECAM, FMS und OIS vorgestellt.

Wenn man sich die vorherige Episode im Vergleich zu ihrer Episode von Samstag anschaut, hat sich beim Modelling im Cockpit nicht sehr viel geändert. Alle Switches wurden schon zuvor in den Simulator gebracht. Es war also dort nicht sehr viel zu erwarten. Was man aber sehen konnte: DFD hat Sitze und kleinere Details ins Cockpit gesetzt.

Im Vergleich zum Cockpit, sieht die Kabine schon um einiges wohliger und echter aus. Im Video wurden Modellings von der Economy- und Businessclass gezeigt. Geplant sind Premuimeconomy, Firstclass sowie einige kleine Details, versprach der Hauptmodeller der Kabine. Weiter ging’s mit dem Outsidemodelling, das unter anderem die Triebwerke, Cockpitfenster und Windshield-Maske zeigte. Das generelle Modelling des Rumpfes sei noch nicht ganz fertig, aber man arbeite derzeit an einer neuen Version mit neuen Techniken, beteuerte das Mitglied O’Neil des Modellierungsteams.

Businessclass Business von hinten Economyclass Economy von Hinten Triebwerk Nr. 2

Im Anschluss wurde eine knappe viertel Stunde die Avionik im Flieger vorgestellt. Zusehen war das ECAM mit sehr detaillierter Darstellung der verschiedenen ECAM Pages. Die allermeisten Seiten sind voll funktionsfähig und zeigen auch halbwegs reale Daten an. Der Avionik-Developer Maik führte alle Funktionen, die bis jetzt gehen, vor.

Danach wurde das FMS vorgestellt, welches zusammen mit FlyByWire entwickelt wird. Zusehen sind detaillierte Seiten in sehr hochwertiger Qualität. Der Haupt-Avionik-Entwickler Dynamic gab jedoch zu, dass das FMS längst noch nicht fertig sei. Bisher könne man nur die Init-Page ausfüllen, sowie die Position-Page anschauen. Alle weiteren Seiten wie FPLN usw. seien noch mit FlyByWire in Entwicklung.

ECAM FMS

Zum Schluss wurde vom Entwickler Viper das Onboard Information System (kurz OIS) vorgestellt. Zusehen bekam man die Takeoff-Performance Page. Funktionieren tut diese Seite so ähnlich wie Fenix’s EFB. Nach Viper werden nicht verschiedenen Versionen je nach Airlines simuliert, sondern eine Mischung aus allen verschiedenen Konfigurationen der Airlines, um das bestmögliche Erlebnis zu simulieren.

Wie lange noch die Entwicklung dauern wird, sagte das Team nicht. Wer über den A350X informiert bleiben will, kann den Discord Server von DFD beitreten. Das ganze Video gibt es hier zusehen.