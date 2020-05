Digital Design arbeitet an Lyon Saint-Exupéry – FSDG auch…

Mit einem Teaser Bild ohne Hinweis fing alles an. Inzwischen hat Digital Design aber einiges mehr an Bildmaterial zu ihrem neuesten Projekt, dem Flughafen Lyon Saint-Exupéry [LFLL], zur Verfügung gestellt. Der nach dem Luftfahrtpionier und Schriftsteller, Antoine de Saint-Exupéry, benannte Airport liegt 20 km östlich von Lyon und bietet eine Vielzahl von, hauptsächlich europäischen, Verbindungen. Darunter auch einige Frachtrouten. Vielmehr Infos lieferte Digital Design leider nicht mit, auch nicht wie weit fortgeschritten Sie mit der Umsetzung sind und für welche Simulatoren er entwickelt wird. Auf den Bildern ist hauptsächlich der “Gare de Lyon-Saint-Exupéry TGV” abgebildet, welcher der Fernbahnhof des Airports ist. Dieser wurde vom Architekten Santiago Calatrava entworfen und erinnerst mit seiner skelettartigen Struktur und den nach oben stehenden Dächern in V- Form an einen Vogel – so sagt man.

Interessant ist, dass FDSG einen Tag nach der Veröffentlichung der Bilder durch Digital Design ebenfalls bekanntgab, an einer Lyon Umsetzung zu arbeiten. Das Bild dazu findet ihr unter der Galerie.

FDSG Bild vom Terminal