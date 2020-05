Cockpit-Raten: Just Flight zeigt Renderings

Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Das bei Entwicklern beliebte Ratespiel wird jetzt auch wieder von Just Flight genutzt, um auf ein kommendes Projekt aufmerksam zu machen. Auf ihren Social Media-Kanälen zeigen die Briten Renderings eines Cockpits. Zu sehen sind gedoppelte Schubhebel, ein Uhrenladen und mehr. Auch angesichts vergangener Screenshots sollte es nicht zu schwer sein, das Addon zu erraten. Denn zum einen stürzt sich Just Flight derzeit munter auf Flugzeuge, die im Vintage-Regal zu finden sind und zum anderen haben die die Briten bereits in der Vergangenheit Außenansichten des Addons geteasert. Daher: Na, wer weiß es auch?